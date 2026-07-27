Διορισμοί εκπαιδευτικών: «Οι θέσεις δεν καλύπτουν ούτε τις συνταξιοδοτήσεις» -Καταγγελία για εμπαιγμό

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Η ανακοίνωση της κατανομής των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027 προκαλεί νέες αντιδράσεις από εκπαιδευτικούς κλάδους που θεωρούν ότι οι προβλεπόμενες θέσεις δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών/τριών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την κατανομή των διορισμών στον κλάδο ΠΕ07, κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενη απαξίωση και ζητώντας άμεση αναθεώρηση της απόφασης.

«Μόλις 10 διορισμοί και κανένας στη Δευτεροβάθμια»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΕΚΑΓΕΠΕ, μετά τους 27 μόνιμους διορισμούς που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη χρονιά, για το σχολικό έτος 2026-2027 προβλέπονται μόλις 10 διορισμοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κανένας στη Δευτεροβάθμια, αριθμοί που –όπως υποστηρίζει– δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες του κλάδου ΠΕ07.

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Η Ένωση επισημαίνει ακόμη ότι κατά το σχολικό έτος 2025-2026 προσλήφθηκαν μόλις 158 αναπληρωτές και 3 εκπαιδευτικοί με αναβάθμιση από μειωμένο σε πλήρες ωράριο, ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συνταξιοδοτήθηκαν 44 εκπαιδευτικοί Γερμανικής, γεγονός που, όπως αναφέρει, σημαίνει ότι οι φετινοί διορισμοί δεν καλύπτουν ούτε τις αποχωρήσεις του κλάδου.

Ζητούν άμεση αναθεώρηση της κατανομής

Η ΠΕΚΑΓΕΠΕ υποστηρίζει ότι για ακόμη μία χρονιά ο κλάδος ΠΕ07 αντιμετωπίζεται άνισα σε σχέση με άλλες ειδικότητες και θέτει ερωτήματα για τους λόγους της διαφορετικής μεταχείρισης και της περιορισμένης ενίσχυσης της διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας.

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Όπως επισημαίνει, οι μόνιμοι διορισμοί που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στον κλάδο παραμένουν ιδιαίτερα περιορισμένοι, καθώς ανήλθαν σε 53 το 2021-2022, 16 το 2022-2023, 13 το 2023-2024, 38 το 2024-2025 και 27 το 2025-2026.

Τα αιτήματα της ΠΕΚΑΓΕΠΕ

Η Ένωση ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει σε άμεση διόρθωση και ανακοινοποίηση της κατανομής των μόνιμων διορισμών για τον κλάδο ΠΕ07, καθώς και να καλυφθούν όλα τα κενά με αναπληρωτές από την πρώτη φάση προσλήψεων και με πλήρες ωράριο, ώστε –όπως αναφέρει– να μην υπάρξουν νέες αδικίες και να ξεκινήσει ομαλά η νέα σχολική χρονιά με εκπαιδευτικούς Γερμανικής σε όλες τις σχολικές μονάδες.