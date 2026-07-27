Διορισμοί εκπαιδευτικών: Ποιές ειδικότητες παίρνουν τις περισσότερες μόνιμες θέσεις – Όλα όσα αναφέρει το ΦΕΚ

Πρόσθεσε το iPaideia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Στη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την επίσημη κατανομή των 5.487 κενών οργανικών θέσεων για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ), προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας.

Με τη δημοσίευση της ΚΥΑ στο ΦΕΚ αποτυπώνεται αναλυτικά η κατανομή των θέσεων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο, ειδικότητα και μουσική εξειδίκευση, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μόνιμων διορισμών για το σχολικό έτος 2025-2026.

Το ΦΕΚ περιλαμβάνει όλες τις θέσεις που θα καλυφθούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στη Γενική και την Ειδική Αγωγή, στα Μουσικά Σχολεία, καθώς και στο Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4589/2019.

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την κατανομή των 5.487 μόνιμων διορισμών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4591/24-07-2026 η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό 98464/Ε1, την οποία υπογράφουν η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς.

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Μόλις 114 μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή σε επτά χρόνια

Με την απόφαση καθορίζεται, ανά κλάδο, ειδικότητα και μουσική εξειδίκευση, ο αριθμός των 5.487 κενών οργανικών θέσεων που θα καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019.

Η κατανομή των θέσεων

Η κατανομή των 5.487 διορισμών έχει ως εξής:

Κατηγορία Θέσεις

Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2.403

Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 910

Εκπαιδευτικοί Μουσικών Σχολείων (ΠΕ79) 92

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής 309

Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής 1.303

Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΕΠ-ΕΒΠ) 470

Σύνολο 5.487

Εγκρίθηκαν επτά μη κρατικά πανεπιστήμια: Ποιά είναι

Οι περισσότερες θέσεις στη Γενική Πρωτοβάθμια

Στη Γενική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατανέμονται 2.403 θέσεις, με τη μεγαλύτερη κατανομή να αφορά:

ΠΕ70 Δάσκαλοι: 1.646

ΠΕ60 Νηπιαγωγοί: 439

ΠΕ06 Αγγλικής: 115

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής: 84

ΠΕ05 Γαλλικής: 35

ΠΕ86 Πληροφορικής: 30

Οι διορισμοί στη Γενική Δευτεροβάθμια

Στη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προβλέπονται 910 μόνιμοι διορισμοί.

Τις περισσότερες θέσεις συγκεντρώνουν:

ΠΕ02 Φιλόλογοι: 162

ΠΕ80 Οικονομίας: 137

ΠΕ82 Μηχανολόγοι: 62

ΠΕ01 Θεολόγοι: 52

ΠΕ83 Ηλεκτρολόγοι: 44

ΠΕ04.04 Βιολόγοι: 32

Οι διορισμοί στα Μουσικά Σχολεία

Για τα Μουσικά Σχολεία προβλέπονται συνολικά 92 διορισμοί, με τις περισσότερες θέσεις να αφορούν:

Πιάνο: 13

Ευρωπαϊκά Κρουστά: 7

Βιολοντσέλο: 5

Λαούτο: 5

Φλάουτο: 5

Ακορντεόν: 4

Ηλεκτρική Κιθάρα: 4

Κλασική Κιθάρα: 4

Παραδοσιακά Κρουστά: 4

Παραδοσιακό Βιολί: 4

Οι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή

Στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή κατανέμονται 309 θέσεις, εκ των οποίων:

ΠΕ70/71 Δάσκαλοι: 164

ΠΕ60/61 Νηπιαγωγοί: 125

Στη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή προβλέπονται 1.303 διορισμοί, με μεγαλύτερη κατανομή στους:

ΠΕ03 Μαθηματικοί: 554

ΠΕ02 Φιλόλογοι: 190

ΠΕ04.01 Φυσικοί: 162

ΠΕ04.02 Χημικοί: 61

ΠΕ88.01 Γεωπόνοι: 39

ΠΕ80 Οικονομίας: 36

Οι θέσεις για ΕΕΠ και ΕΒΠ

Για το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό προβλέπονται 470 διορισμοί.

Αναλυτικά:

ΠΕ23 Ψυχολόγων: 160

ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών: 160

ΠΕ29 Εργοθεραπευτών: 45

ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου: 40

ΔΕ01 Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό: 30

ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων: 15

ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών: 15

ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών: 5

Πρόβλεψη για τον κλάδο ΠΕ79

Η απόφαση προβλέπει ακόμη ότι, εφόσον μετά τον διορισμό των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ79.01 παραμείνουν κενές θέσεις, αυτές δύνανται να καλυφθούν από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ16.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ