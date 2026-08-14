Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν Μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ – Τι αλλάζει στα δρομολόγια

Πρόσθεσε το iPaideia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Με τροποποιημένο πρόγραμμα και αραιότερα δρομολόγια θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα το τετραήμερο του Δεκαπενταύγουστου.

Ο ΟΑΣΑ ανακοίνωσε το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί από την Παρασκευή 14 έως και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, με βασική αλλαγή την εφαρμογή προγράμματος Κυριακής ανήμερα της 15ης Αυγούστου.

Παράλληλα, το Σάββατο θα διατηρηθεί η 24ωρη λειτουργία στις γραμμές όπου αυτή εφαρμόζεται κανονικά.

Λεωφορεία και τρόλεϊ: Τι ισχύει ανά ημέρα

Την Παρασκευή 14 Αυγούστου και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινούνται με έκτακτο πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται στο πρόγραμμα καθημερινής.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, λόγω της αργίας του Δεκαπενταύγουστου, σε όλες τις γραμμές θα εφαρμοστεί πρόγραμμα Κυριακής.

Ωστόσο, οι γραμμές που εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό σε 24ωρη βάση τα Σάββατα θα λειτουργήσουν κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Την Κυριακή 16 Αυγούστου θα ισχύσει επίσης το κανονικό πρόγραμμα Κυριακής για το σύνολο των γραμμών.

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τις ώρες και τη συχνότητα των δρομολογίων από τα επίσημα κανάλια ενημέρωσης του ΟΑΣΑ και το πληροφοριακό κέντρο 11185.

Μετρό και Τραμ: 24ωρη λειτουργία το Σάββατο

Αλλαγές στις συχνότητες των δρομολογίων προβλέπονται και στα μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή στις Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό και στο Τραμ.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται το Σάββατο 15 Αυγούστου: οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και οι γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ, θα συνεχίσουν να λειτουργούν καθ’ όλο το 24ωρο, όπως συμβαίνει κάθε Σάββατο.

Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν πριν από τη μετακίνησή τους τα επικαιροποιημένα δρομολόγια, καθώς οι συχνότητες θα είναι διαφορετικές λόγω της αργίας.