Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις φθηνές διακοπές με vouchers τα Χριστούγεννα

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Σε 4μήνες και 18 ημέρες πέφτουν φέτος τα Χριστούγεννα και μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που αρχίζουν να προγραμματίζουν τις διακοπές τους με vouchers (ψηφιακής χρεωστικής κάρτας) μέσω διάφορων προγραμμάτων για τον τουρισμό σε προορισμούς της χώρας κατά την εορταστική περίοδο.

Σύμφωνα με το enikonomia, πρόκειται για τα προγράμματα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ της περιόδου 2026-2027, Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ) περιόδου 2026- 2027 της ΔΥΠΑ και το Thessaly Pass 2026, όπου οι δικαιούχοι θα μπορούν να εξαργυρώσουν τα σχετικά vouchers για το διάστημα αυτό.

Τα vouchers των προγραμμάτων

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αυτών είναι τα εξής:

Τουρισμός για Όλους 2026-2027

α. Τα ποσά

Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων του προγράμματος βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η πλατφόρμα θα κλείσει στις 21 Αυγούστου 2026 και οι κληρωθέντες της πρώτης φάσης του προγράμματος θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα. Επίσης επισημαίνεται πως, τα ποσά του voucher είναι 200 ευρώ, 300 ευρώ, 400 ευρώ και 600 ευρώ και όσοι έχουν 4 και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα θα λάβουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά παιδί από το τέταρτο τέκνο και άνω.

Διευκρινίζεται πως το ποσό της επιταγής διαμορφώνεται μεταξύ άλλων και με βάση το εάν ο δικαιούχος έχει επιλέξει περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης (ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών χρεωστικών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027) ή χαμηλής (από 1-10-2026 έως και 30-4-2027) αλλά και την κατηγορία στην οποία ανήκει.

β. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του προγράμματος λειτουργεί αποκλειστικά για το διάστημα το οποίο έχει επιλεγεί (χαμηλή ή υψηλή περίοδος).

Το πιστωθέν χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον δικαιούχο για διαμονή σε καταλύματα που φέρουν σχετικούς με την παροχή υπηρεσιών διαμονής Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου και διατηρούν την έδρα τους στην ελληνική επικράτεια.

Κάθε ψηφιακή χρεωστική κάρτα εξαργυρώνεται είτε εφάπαξ στο ίδιο τουριστικό κατάλυμα είτε τμηματικά σε διαδοχικά τουριστικά καταλύματα, αναλόγως του διαθέσιμου υπολοίπου της, τη χρονική περίοδο που έχει επιλέξει ο δικαιούχος κατά την υποβολή της Αίτησης.

Eάν όμως έχει απορριφθεί η συναλλαγή με την κάρτα του Προγράμματος, τότε ο δικαιούχος θα πρέπει να επικοινωνήσει με το πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης της κάρτας του (Snappi Bank www.snappibank.com, Alpha Bank www.alpha.gr) ή Eurobank www.eurobank.gr). Και αυτό διότι μόνο κατά αυτόν τρόπο θα πληροφορηθεί σχετικά με την αιτία μη αποδοχής της συναλλαγής του, καθώς το Κέντρο Υποστήριξης του Προγράμματος δεν διαθέτει πρόσβαση σε στοιχεία τραπεζικών συναλλαγών.

Η συναλλαγή για την οποία θα χρησιμοποιηθεί η κάρτα θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τη διαμονή του και όχι άλλες χρεώσεις (π.χ. γεύματα, ποτά, δραστηριότητες κ.λπ.).

Κοινωνικός Τουρισμός της περιόδου 2026-2027

α.Η διανυκτέρευση

Το πρόγραμμα διαρκεί έως τις 22 Ιουνίου 2027 και οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, αφού πρώτα συνεννοηθούν με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ωστόσο σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

β. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται στο 25% για τον γενικό πληθυσμό, ενώ για ΑμεΑ τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για την περίοδο των Χριστουγέννων (από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027) .

Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι θα πρέπει να εκτυπώσουν την επιταγή από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ και να προσέλθουν σε ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων. Εκεί θα επιδείξουν την εκτυπωμένη επιταγή και θα πρέπει να ζητήσουν την έκδοση Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται. Επισημαίνεται ότι για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, εξαιρουμένης της κατηγορίας πολυτέκνων.

Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ) περιόδου 2026- 2027 της ΔΥΠΑ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι έως 9 Ιουλίου 2027 και για τις διανυκτερεύσεις και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ισχύει ό,τι εφαρμόζεται ακριβώς στο πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός της περιόδου 2026-2027

Thessaly Pass 2026

Οι προορισμοί και το πρόγραμμα

Το Thessaly Pass 2026 δεν έχει βγει ακόμη στον «αέρα» αλλά σύμφωνα με τωρινά δεδομένα η ένταξη σε αυτό θα είναι χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και η διαμονή θα μπορεί να γίνει μόνο σε τουριστικό κατάλυμα/ξενοδοχείο των περιοχών του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου/ του Δήμου Νοτίου Πηλίου /και του Δήμου Βόλου :

είτε για Σεπτέμβρη– Οκτώβρη 2026

είτε για Νοέμβρη- Δεκέμβρη 2026.

Ακόμη επισημαίνεται πως το ποσό του voucher για την κάθε περίοδο εκτιμάται πως θα είναι στα 200 ευρώ και αφορολόγητα και αυτά δεν θα μπορούν να κατασχεθούν για τυχόν χρέη προς το Δημόσιο ή τις τράπεζες.