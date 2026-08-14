Ανατροπές με τον καιρό: Η πρόγνωση έως και τις 16 Αυγούστου

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Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού διαφαίνεται ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, με τη ζέστη των επόμενων ημερών να δίνει τη θέση της σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των ανέμων και πιθανότητα για παροδικές βροχές σε ορισμένες περιοχές.

Σύμφωνα με το Weather Phenomena, μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν, κυρίως στα δυτικά, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη, ωστόσο, διαφαίνεται σημαντική μεταβολή, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση της θερμοκρασίας έως και κατά 8 βαθμούς.

Μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, η ζέστη θα είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά τμήματα της χώρας, με θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 38 με 39 βαθμούς.

Πιο ανεκτή αναμένεται η κατάσταση στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας και ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια, εξαιτίας της ενίσχυσης των βορειοανατολικών ανέμων στο Αιγαίο.

Οι άνεμοι αναμένεται να φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές τους είναι πιθανό να αγγίζουν στιγμιαία ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ.

Ισχυρές ριπές ανέμου και κίνδυνος για τις πυρκαγιές

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη διαφορά μεταξύ της μέσης ταχύτητας του ανέμου και των ριπών. Οι ριπές αποτελούν παροδική αλλά απότομη αύξηση της έντασης του ανέμου, η οποία διαρκεί για λίγα δευτερόλεπτα.

Παρότι στις προγνώσεις δίνεται κυρίως έμφαση στη μέση ένταση των ανέμων, οι ισχυρές ριπές έχουν ιδιαίτερη σημασία σε περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς μπορούν να επιδεινώσουν σημαντικά την εξάπλωση ενός πύρινου μετώπου.

Πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς

Η σημαντικότερη αλλαγή διαφαίνεται από την Πέμπτη, καθώς προβλέπεται η δημιουργία ενός συστήματος υψηλών πιέσεων «Ωμέγα Εμποδισμού», το οποίο μπορεί να επιτρέψει την κάθοδο ψυχρότερων αέριων μαζών προς την Ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να προκαλέσει πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 8 βαθμών Κελσίου.

Έτσι, από την Παρασκευή 14 έως και την Κυριακή 16 Αυγούστου, οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να βρεθούν τοπικά κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα στο σύνολο της χώρας.

Με 30-31 βαθμούς ο Δεκαπενταύγουστος

Εφόσον επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη εξέλιξη, η μέγιστη θερμοκρασία πρόσκαιρα δεν θα ξεπερνά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Την ίδια στιγμή αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων στο Αιγαίο.

Πού υπάρχει πιθανότητα για βροχές

Η μεταβολή ενδέχεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και για παροδικές βροχές κατά τις θερμές ώρες της ημέρας στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας.

Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, ωστόσο το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς καταγράφεται διχογνωμία μεταξύ των προγνωστικών μοντέλων.

Περισσότερο ασφαλής εικόνα για την πιθανότητα και την κατανομή των βροχοπτώσεων αναμένεται να υπάρχει από την Πέμπτη.

Την ώρα που η Ευρώπη οδεύει προς νέο καύσωνα

Η πιθανή υποχώρηση της θερμοκρασίας στην Ελλάδα έρχεται την ώρα που, σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπες με τον πέμπτο κατά σειρά καύσωνα της φετινής καλοκαιρινής περιόδου.