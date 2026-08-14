ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Φιάσκο πρωτοφανών διαστάσεων» μετά τις ακυρώσεις από το ΣτΕ

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Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας των αδειών λειτουργίας και των προγραμμάτων σπουδών τριών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Το κόμμα κάνει λόγο για εξέλιξη «μείζονος σημασίας» και υποστηρίζει ότι οδηγεί σε κατάρρευση του νόμου Πιερρακάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Σε ανακοίνωση που υπογράφει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης, αναφέρεται ότι το κόμμα είχε εξαρχής επισημάνει προβλήματα στη διαδικασία αδειοδότησης, θέτοντας ερωτήματα για τον βαθμό συμμετοχής των μητρικών πανεπιστημίων, τις κτιριακές εγκαταστάσεις και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών.

ΠΑΣΟΚ: Είχαμε επισημάνει τα κενά στις αδειοδοτήσεις

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι με αλλεπάλληλες ερωτήσεις είχε αναδείξει ζητήματα σχετικά με τη συμμετοχή των μητρικών πανεπιστημίων στα παράβολα, στις εγγυητικές επιστολές και στο κεφάλαιο, καθώς και στη διοίκηση των νέων ιδρυμάτων.

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Παράλληλα, αναφέρει ότι είχε θέσει το ζήτημα των εγκαταστάσεων και των αδειών που, κατά την άποψή του, χορηγήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις στις υποδομές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα προγράμματα σπουδών. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι υπήρχαν σοβαρά κενά, καθώς και περιπτώσεις μη πιστοποίησης των προγραμμάτων από τις αντίστοιχες αρχές διασφάλισης ποιότητας των χωρών προέλευσης.

Οι λόγοι που «πιθανώς» οδήγησαν στις ακυρώσεις

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι δύο προσφυγές αφορούσαν τόσο τον τρόπο αδειοδότησης των ιδρυμάτων όσο και τη διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων σπουδών.

Όπως υποστηρίζει το κόμμα, η μη συμμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, η συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης προσώπων για τα οποία τίθεται, κατά το ΠΑΣΟΚ, ζήτημα πιθανής μεροληψίας, καθώς και τα ελλιπή ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια στα προγράμματα σπουδών, ενδέχεται να συγκαταλέγονται στους λόγους που οδήγησαν το ΣτΕ στις ακυρωτικές αποφάσεις.

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Το ΠΑΣΟΚ διευκρινίζει, πάντως, ότι αναμένει την καθαρογραφή και δημοσίευση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να τοποθετηθεί αναλυτικά τόσο για το περιεχόμενο όσο και για το σκεπτικό τους.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαίωση»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνέπειες που δημιουργούνται για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Παρότι το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι είχε εγκαίρως προειδοποιήσει για τα προβλήματα του νέου πλαισίου, ξεκαθαρίζει ότι δεν αντιμετωπίζει την εξέλιξη ως πολιτική δικαίωση.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαίωση όταν εκατοντάδες φοιτητές και οι οικογένειές τους έχουν καταβάλει δίδακτρα, έχουν ξεκινήσει σπουδές, βλέπουν το μέλλον στο οποίο έχουν επενδύσει να καταρρέει», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Το κόμμα χαρακτηρίζει συνολικά την εφαρμογή του πλαισίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια «φιάσκο πρωτοφανών διαστάσεων», καταλογίζοντας στην κυβέρνηση μεγάλες ευθύνες, οι οποίες, όπως αναφέρει, «οφείλουν να αναληφθούν στο ακέραιο».