ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2026 2027: Πότε βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα

Πίνακας περιεχομένων

Παιδικοί Σταθμοί: Πότε αναμένονται οι οριστικοί πίνακες με τους δικαιούχους για τα voucher, μετά την υποβολή ενστάσεων.

Πώς βλέπουν οι γονείς τα προσωρινά αποτελέσματα

Οι προσωρινοί πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ, στο aitisi26.eetaa.gr.

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί Taxisnet του αιτούντος ή της αιτούσας. Μέσα από την προσωποποιημένη πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την κατάσταση της αίτησής τους, τη συνολική μοριοδότηση, καθώς και τυχόν εκκρεμότητες ή τους λόγους για τους οποίους μία αίτηση χαρακτηρίστηκε ελλιπής.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι γονείς

Οι προσωρινοί πίνακες δεν αποτελούν την τελική απόφαση για τη χορήγηση των voucher. Για τον λόγο αυτό, οι γονείς θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά εάν έχουν καταχωριστεί και αξιολογηθεί σωστά όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν τη μοριοδότηση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον έλεγχο:

του οικογενειακού εισοδήματος,

του αριθμού προστατευόμενων ή εξαρτώμενων παιδιών,

της ιδιότητας ανέργου ή εργαζομένου,

της μονογονεϊκής οικογένειας,

της τριτεκνίας ή πολυτεκνίας,

της αναπηρίας γονέα ή παιδιού,

της οικογενειακής κατάστασης,

της ορθότητας των προσωπικών στοιχείων,

των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά,

της συνολικής μοριοδότησης της αίτησης.

Πότε βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων και την εξέτασή τους θα ακολουθήσει η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων στις 17 Αυγούστου 2026.

Τότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και οι γονείς θα γνωρίζουν οριστικά το αποτέλεσμα της αίτησής τους για τα voucher παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027.