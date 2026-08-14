Προσλήψεις αναπληρωτών: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο ΟΠΣΥΔ – Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι αναπληρωτές

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Αναπληρωτές 2026-2027: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέσα σε αυτό το διάστημα να εισέλθουν στο ΟΠΣΥΔ και να προχωρήσουν στην προβλεπόμενη αίτηση-δήλωση προτιμήσεων – Αιτήσεις από 14 έως 24 Αυγούστου

Σε πλήρη εξέλιξη μπαίνει η διαδικασία για τις προσλήψεις αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2026-2027, καθώς το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε τις σχετικές προσκλήσεις τόσο για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και για τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Η κρίσιμη προθεσμία είναι κοινή: οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης στο ΟΠΣΥΔ θα υποβάλλονται από την Παρασκευή 14 έως και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026. Με τις δύο προσκλήσεις ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για τις προσλήψεις που θα καλύψουν τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών δομών τη νέα σχολική χρονιά.

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Ποιοι καλούνται να δηλώσουν περιοχές

Η πρώτη πρόσκληση αφορά υποψήφιους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομίσθιοι.

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Στη διαδικασία συμμετέχουν οι εγγεγραμμένοι:

στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες των 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 για τη Γενική Εκπαίδευση,

στους τελικούς πίνακες των 1ΓΤ/2024 και 2ΓΔ/2024,

στους τελικούς αξιολογικούς και επικουρικούς πίνακες των 3ΕΑ/2025 και 4ΕΑ/2025 για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι για τη Γενική Εκπαίδευση η διαδικασία των φετινών προσλήψεων θα «τρέξει» με τους νέους προσωρινούς πίνακες των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ.

Πού μπορούν να προσληφθούν

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως ενός διδακτικού έτους.

Η πρόσκληση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δομών και σχολικών μονάδων και συγκεκριμένα τη Γενική Εκπαίδευση, την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, καθώς και το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης.

Περιλαμβάνονται ακόμη η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ), τα ΚΕΔΑΣΥ και οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα.

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Παράλληλα οι αιτήσεις για ΕΕΠ και ΕΒΠ

Την ίδια ακριβώς περίοδο θα πραγματοποιηθεί και η διαδικασία για τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Η σχετική πρόσκληση αφορά υποψηφίους των κλάδων ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους προβλεπόμενους τελικούς πίνακες της 2ΕΑ/2025.

Παράλληλα, καλούνται οι υποψήφιοι του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, βάσει του τελικού αξιολογικού πίνακα της 1ΕΑ/2025.

Και σε αυτή την περίπτωση οι προσλήψεις θα είναι με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως ενός διδακτικού έτους, για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και τη Γενική και Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.