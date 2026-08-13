ΔΕΘ: Τι θα περιλαμβάνει το νέο πακέτο στήριξης μέτρων για τα ακίνητα

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Στο επίκεντρο των εξαγγελιών της ΔΕΘ αναμένεται να βρεθούν οι παρεμβάσεις στη φορολογία των εισοδημάτων από ακίνητα, με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών στην αγορά, την αξιοποίηση των κλειστών ακινήτων και την παροχή κινήτρων για μακροχρόνιες μισθώσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των ενοικίων εξακολουθούν να αυξάνονται.

Αξίζει να σημειωθεί πως, από το φορολογικό έτος 2026 και έπειτα προβλέπεται νέα κλίμακα για τα εισοδήματα που προέρχονται από ακίνητα. Ειδικότερα:

Ο συντελεστής θα διατηρηθεί στο 15% για ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ

Ο συντελεστής θα ανέλθει στο 25% για ετήσιο εισόδημα από 12.000 ευρώ έως 24.000 ευρώ

Ο συντελεστής θα είναι στο 35% για ετήσιο εισόδημα από 24.000 έως 35.000 ευρώ

Θα εφαρμοστεί συντελεστής 45% για ετήσιο εισόδημα άνω των 35.000 ευρώ

Ουσιαστικά τα παραπάνω θα ισχύσουν για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν εντός του τρέχοντος έτους και αυτά θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2027. Ενδεικτικά αναφέρεται πως εάν κάποιος έχει ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ από ενοίκια, τότε θα έχει ένα όφελος της τάξεως των 800 ευρώ τον χρόνο με τη θέσπιση της νέας κλίμακας, καθώς ο φόρος θα περιοριστεί στα 3.800 ευρώ από 4.600 ευρώ που είναι με την προηγούμενη κλίμακα.

Η υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τράπεζας

Υπενθυμίζεται πως, από την 1η Οκτωβρίου η πληρωμή των ενοικίων πρέπει να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Το μέτρο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία τόσο για τους ενοικιαστές όσο και για τους ιδιοκτήτες και αυτό διότι η πληρωμή με μετρητά μπορεί να έχει οικονομικές συνέπειες. Ειδικότερα:

Ο ενοικιαστής κινδυνεύει να μείνει εκτός της χορήγησης της ετήσιας επιστροφής ενοικίου αλλά και τις σχετικές ενισχύσεις για την στέγαση.

Και ο ιδιοκτήτης ενδέχεται να χάσει την προβλεπόμενη έκπτωση 5% στο εισόδημα από μισθώματα.

Τα κλειστά ακίνητα

Στο τραπέζι φαίνεται πως βρίσκεται και η παράταση του μέτρου τριετούς φοροαπαλλαγής για ιδιοκτήτες που έχουν κλειστά ακίνητα στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης, προκειμένου να επιστρέψουν περισσότερες κατοικίες στην αγορά και να αυξηθεί η προσφορά, ώστε να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές των ενοικίων.

Αυτό θα αφορά μεταξύ άλλων, ακίνητα που εμφανίζονται ως κλειστά στο Ε2 για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση. Αντίστοιχα, κίνητρο προβλέπεται για ακίνητα που βρίσκονται σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης και μετατρέπονται σε μακροχρόνια.

Οι ανακαινίσεις

Δεν αποκλείεται να συνεχιστεί και το μέτρο του φορολογικού κινήτρου για ανακαινίσεις, με έκπτωση φόρου ύψους έως τις 16.000 ευρώ σε διάστημα 5 ετών. Το μέτρο έχει ως στόχο την ανακαίνιση παλαιών ή κλειστών ακινήτων και την επανένταξή τους στην αγορά κατοικίας.

Οι νέες οικοδομές

Φαίνεται πως εξετάζεται και η παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδομές. Ωστόσο οι τελικές αποφάσεις για τις φορολογικές παρεμβάσεις αναμένονται να ληφθούν το επόμενο διάστημα και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις εξαγγελίες ενόψει της ΔΕΘ. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς, επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης 3% στις περιπτώσεις όπου πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, λόγω της αναστολής του ΦΠΑ.