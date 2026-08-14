Προσλήψεις αναπληρωτών: ΝΕΑ επιλογή στις δηλώσεις περιοχών – Δείτε αναλυτικά
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Το νεοϊδρυθέν Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας μπορούν να συμπεριλάβουν στις προτιμήσεις τους οι υποψήφιοι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση για τα Μουσικά Σχολεία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Προσλήψεις αναπληρωτών: Η δυνατότητα παρέχεται στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου, μετά την ίδρυση της νέας σχολικής μονάδας.
Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη προτίμηση θα ληφθεί υπόψη μόνο εφόσον πληρωθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας κατά το διδακτικό έτος 2026-2027.
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Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει:
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι υπό το πρίσμα της υπό στοιχεία 72151/Δ2/3.6.2026 κ.υ.α. «Ίδρυση Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λυκειακών Τάξεων» (ΦΕΚ 3276 Β΄/11-06-2026) και στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 107933/Ε1/13-08-2026 (ΑΔΑ: 9ΖΥΡ46ΝΚΠΔ-ΓΨΩ) υ.α.-πρόσκλησης, υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας στην αίτηση-δήλωση προτιμήσεων (αναπληρωτή/ ωρομισθίου) για τα Μουσικά Σχολεία.
Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη προτίμηση θα αξιολογηθεί αποκλειστικά σε περίπτωση που πληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία του εν λόγω σχολείου για το διδακτικό έτος 2026-2027.
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