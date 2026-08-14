Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Τετραετής θητεία για 66 εκπαιδευτικούς – Η απόφαση
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Εκπαιδευτικοί: Τετραετής θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία – Η νέα απόφαση
Στην τοποθέτηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τετραετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με νέα απόφαση που εκδόθηκε στις 13 Αυγούστου 2026.
Η απόφαση αφορά εκπαιδευτικούς που είχαν τοποθετηθεί με μονοετή θητεία για το σχολικό έτος 2025-2026, η οποία πλέον μετατρέπεται σε τετραετή.
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 31 Αυγούστου 2030. Η θητεία τους καλύπτει τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 και 2029-2030.
Στον αναλυτικό πίνακα της απόφασης περιλαμβάνονται 66 εκπαιδευτικοί, διαφόρων κλάδων, οι οποίοι τοποθετούνται σε Πρότυπα και Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία σε διαφορετικές Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας.
Μεταξύ των σχολικών μονάδων που περιλαμβάνονται στην απόφαση βρίσκονται Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία σε Αττική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κεντρική Μακεδονία και Κρήτη, ενώ οι τοποθετήσεις αφορούν δασκάλους, νηπιαγωγούς και εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων.
Οι αρμόδιοι Διευθυντές Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής θέσης καλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.
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