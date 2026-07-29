Καύσιμα: Έρχονται μειώσεις στις τιμές – Πότε

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Μειώσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται τις επόμενες ημέρες, καθώς η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου δημιουργεί προσδοκίες για χαμηλότερες τιμές στην αντλία.

Παράλληλα, από την 1η Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές.

Η εικόνα, πάντως, παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και τη γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οποιαδήποτε νέα αναταραχή μπορεί να επηρεάσει εκ νέου τις τιμές του πετρελαίου.

Πτώση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου

Ανάσα για την αγορά καυσίμων φέρνει η σημαντική υποχώρηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Το Brent κατέγραψε τις προηγούμενες ημέρες ημερήσια πτώση 8,7%, υποχωρώντας από τα 95,1 στα 86,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ σε εβδομαδιαία βάση η μείωση προσεγγίζει το 6%.

Καύσιμα: Τι εξετάζεται για τα μέτρα

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση και στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά, εφόσον δεν υπάρξουν νέες ανατροπές στις διεθνείς αγορές.

Πότε αναμένονται οι πρώτες μειώσεις

Παρά τη σημαντική πτώση, η μεταβλητότητα παραμένει αυξημένη, καθώς η τιμή του Brent εξακολουθεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις και κινείται πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με την ΠΟΠΕΚ, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, οι πρώτες μειώσεις αναμένεται να περάσουν σταδιακά στην αντλία από την Πέμπτη.

Προς το παρόν, οι μέσες πανελλαδικές τιμές παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο, με την αμόλυβδη να διαμορφώνεται στα 2,01 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης στα 2,03 ευρώ.

Τι εκτιμούν οι πρατηριούχοι

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η εικόνα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μεγάλη αβεβαιότητα.

Όπως αναφέρουν εκπρόσωποι του κλάδου, οι μειώσεις που είχαν εφαρμοστεί από τα διυλιστήρια τις προηγούμενες ημέρες εξανεμίστηκαν γρήγορα, ενώ η περαιτέρω πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση της αποκλιμάκωσης στη διεθνή αγορά πετρελαίου.

Ωστόσο, εκτιμούν ότι, εφόσον δεν υπάρξουν νέες ανατροπές, οι τιμές των καυσίμων μπορούν να υποχωρήσουν ξανά κάτω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο.

Το βλέμμα στις διεθνείς εξελίξεις

Η πορεία των τιμών εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε «καλές συνομιλίες» με το Ιράν και ότι υπάρχει πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας, προειδοποιώντας παράλληλα ότι σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ισχυρή στρατιωτική δράση.

Νέα επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Από την 1η Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η νέα κρατική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης, η οποία εκτιμάται ότι θα μειώσει την τελική τιμή κατά περίπου 10 λεπτά ανά λίτρο.

Παράλληλα, προβλέπεται επιπλέον μείωση περίπου 5 λεπτών ανά λίτρο από τα διυλιστήρια, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να διαμορφωθεί στα 15 λεπτά ανά λίτρο για τον μήνα Αύγουστο.

Στόχος του μέτρου είναι η μείωση του κόστους του πετρελαίου κίνησης, περιορίζοντας τις επιβαρύνσεις στις μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα, με θετικές επιπτώσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές.