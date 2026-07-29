Ανοίγει η πλατφόρμα για τον νέο εξωδικαστικό: Πώς να ρυθμίσετε χρέη από 5.000 ευρώ σε έως 420 δόσεις

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Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των πολιτών στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό, προσφέροντας μια σημαντική ευκαιρία ρύθμισης σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στο επίκεντρο του νέου πλαισίου βρίσκονται οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, δηλαδή την Εφορία και τον ΕΦΚΑ, καθώς και προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Σύμφωνα με την Ημερησία, η κομβικότερη αλλαγή του νέου καθεστώτος αφορά τη μείωση του ορίου ένταξης στις 5.000 ευρώ, από 10.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Η κίνηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για τη ρύθμιση χρεών σε δυνητικά 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες, δίνοντας ουσιαστική «ανάσα» κυρίως στους μικροοφειλέτες.

Πλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους μέσω πολλών ισόποσων μηνιαίων δόσεων, με το ελάχιστο ποσό δόσης να ορίζεται στα 50 ευρώ.

Έως 420 δόσεις, σταθερό επιτόκιο 3% και δυνατότητα «κουρέματος»

Ο νέος μηχανισμός χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά ευέλικτους όρους αποπληρωμής, ανάλογα με τη φύση των οφειλών. Συγκεκριμένα, προβλέπονται έως 240 δόσεις για χρέη προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ, ενώ για οφειλές προς τράπεζες και servicers ο αριθμός των δόσεων μπορεί να φτάσει έως τις 420. Το επιτόκιο της ρύθμισης παραμένει σταθερό στο 3% καθ’ όλη τη διάρκεια αποπληρωμής της.

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Ο οφειλέτης υποβάλλει τα στοιχεία του, δηλώνοντας αναλυτικά τα εισοδήματα, την περιουσιακή του κατάσταση και τις οικονομικές του υποχρεώσεις, ενώ απαιτείται η συναίνεσή του στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου.

Στη συνέχεια, ειδικός αλγόριθμος επεξεργάζεται τα δεδομένα και παράγει την προτεινόμενη ρύθμιση. Σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο για τη βιωσιμότητα του σχεδίου, ο μηχανισμός προβλέπει ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του πολίτη.

Εξωδικαστικός μηχανισμός και ρύθμιση 72 δόσεων: Ποια είναι η διαφορά

Με δεδομένη την παράλληλη λειτουργία της ρύθμισης των 72 δόσεων για χρέη προς Εφορία και ΕΦΚΑ, οι δανειολήπτες καλούνται να επιλέξουν το κατάλληλο εργαλείο για την περίπτωσή τους. Οι διαφορές μεταξύ των δύο επιλογών είναι ουσιαστικές. Ενώ η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά αποκλειστικά το Δημόσιο και τα Ταμεία με προκαθορισμένους και γνωστούς εκ των προτέρων όρους, ο εξωδικαστικός μηχανισμός αγκαλιάζει το σύνολο των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών και funds.

Παράλληλα, ο εξωδικαστικός προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερο εύρος δόσεων, φτάνοντας έως τις 240 ή 420 ανάλογα με το προφίλ, και περιλαμβάνει τη δυνατότητα «κουρέματος» βασικής οφειλής —στοιχείο που απουσιάζει από τη ρύθμιση των 72 δόσεων—. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι μεταγενέστερα χρέη έχουν τακτοποιηθεί μέσω της πάγιας ρύθμισης.