Έκτακτη ενίσχυση έως 600 ευρώ: Ποιοί γονείς περιμένουν τη νέα πληρωμή

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Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί: Νέα πληρωμή έως το τέλος Αυγούστου – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Νέα πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Αυγούστου, δίνοντας τη δυνατότητα σε οικογένειες που έμειναν εκτός της πρώτης καταβολής να λάβουν το ποσό που δικαιούνται.

Η συμπληρωματική πληρωμή αφορά κυρίως γονείς που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική εκκαθάριση, καθώς και οικογένειες για τις οποίες προέκυψε πρόσθετο δικαιούμενο ποσό λόγω γέννησης παιδιού. Η πίστωση θα γίνει χωρίς νέα αίτηση, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ είναι ορθά.

Από 150 έως 600 ευρώ – Τα ποσά ανά οικογένεια

Το ύψος της έκτακτης ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Για ένα παιδί προβλέπονται 150 ευρώ, για δύο παιδιά 300 ευρώ, για τρία 450 ευρώ και για τέσσερα 600 ευρώ.

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Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί προστίθενται ακόμη 150 ευρώ στο συνολικό ποσό.

Ποιοι θα πληρωθούν μέσα στον Αύγουστο

Η νέα καταβολή δεν αποτελεί δεύτερη πληρωμή για όλους όσοι έλαβαν ήδη την ενίσχυση. Όσοι είχαν πληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου δεν θα λάβουν ξανά τα 150 ευρώ για τα ίδια παιδιά.

Στη νέα εκκαθάριση αναμένεται να συμπεριληφθούν κυρίως οικογένειες που δεν πληρώθηκαν στην πρώτη φάση, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες δημιουργήθηκε δικαίωμα για πρόσθετο ποσό μετά τη γέννηση παιδιού.

Τι ισχύει για παιδιά που γεννήθηκαν το 2025

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα παιδιά αυτά δεν μπορούσαν να εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση του 2024 και, επομένως, δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά την πρώτη καταβολή.

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Για να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική πληρωμή, το παιδί θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025.

Παράλληλα, απαιτείται να έχουν καταχωριστεί σωστά τα στοιχεία του παιδιού, μεταξύ των οποίων ο ΑΜΚΑ, αλλά και να υπάρχει έγκυρος τραπεζικός λογαριασμός IBAN δηλωμένος στην ΑΑΔΕ.

Παιδιά που γεννήθηκαν το 2026 – Τι πρέπει να έχει γίνει

Για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου 2026, απαιτούνται συγκεκριμένες διαδικασίες για την απόδοση ΑΦΜ και την αντιστοίχισή του με τον ΑΜΚΑ.

Η ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών είναι κρίσιμη προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες διασταυρώσεις και να πραγματοποιηθεί η πληρωμή, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Τα εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους

Η ύπαρξη εξαρτώμενου παιδιού δεν αρκεί από μόνη της για τη χορήγηση των 150 ευρώ. Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και να βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων εισοδηματικών ορίων.

Για έγγαμους και μέρη συμφώνου συμβίωσης, το εισοδηματικό όριο φτάνει έως τις 40.000 ευρώ για ένα παιδί, τις 45.000 ευρώ για δύο παιδιά και τις 50.000 ευρώ για τρία παιδιά.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, τα αντίστοιχα όρια ανέρχονται σε 39.000 ευρώ για ένα παιδί, 44.000 ευρώ για δύο παιδιά και 49.000 ευρώ για τρία παιδιά.

Σε ποιον λογαριασμό καταβάλλεται η ενίσχυση

Στις περιπτώσεις κοινής φορολογικής δήλωσης, ολόκληρο το ποσό της ενίσχυσης πιστώνεται στον υπόχρεο της δήλωσης. Έτσι, για παράδειγμα, οικογένεια με δύο εξαρτώμενα παιδιά που πληροί τις προϋποθέσεις δικαιούται συνολικά 300 ευρώ.

Διαφορετικά λειτουργεί η καταβολή όταν οι σύζυγοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις. Για τα κοινά εξαρτώμενα παιδιά, το ποσό μοιράζεται μεταξύ των δύο γονέων. Για ένα παιδί αντιστοιχούν 75 ευρώ σε κάθε γονέα, ενώ για δύο παιδιά 150 ευρώ στον καθένα.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι γονείς πριν από την πληρωμή

Παρότι δεν προβλέπεται νέα αίτηση, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ. Οι γονείς θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα παιδιά εμφανίζονται σωστά ως εξαρτώμενα μέλη, ότι έχουν καταχωριστεί τα απαραίτητα στοιχεία τους και, κυρίως, ότι ο IBAN είναι ενεργός και ορθός.

Λανθασμένος ή ανενεργός τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην πίστωση του ποσού.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, ενώ δεν προσμετράται στα εισοδηματικά όρια που χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση άλλων κοινωνικών και προνοιακών παροχών.