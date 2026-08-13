«Μπλόκο» ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια: Δείτε γιατί

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Σημαντική εξέλιξη στο πεδίο της μη κρατικής ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών πανεπιστημίων με παραρτήματα στην Ελλάδα, καθώς και το σύνολο των προγραμμάτων σπουδών τους.

Η απόφαση αφορά τα CITY University, Keele University και Anatolia College.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές την Πέμπτη 13 Αυγούστου, οι αποφάσεις ελήφθησαν από το Γ΄ Τμήμα του ΣτΕ, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Διομήδη Κυριλόπουλου. Η εξέλιξη σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα ιδρύματα δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν, τουλάχιστον κατά τη νέα φοιτητική περίοδο, βάσει των αδειών και των προγραμμάτων που ακυρώθηκαν.

Μη Κρατικά Πανεπιστήμια: Πότε αναμένονται οι εγκρίσεις των προγραμμάτων σπουδών

Ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών

Η απόφαση δεν περιορίζεται μόνο στις άδειες λειτουργίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας προχώρησε και στην ακύρωση των προγραμμάτων σπουδών στο σύνολό τους για τα τρία συγκεκριμένα ιδρύματα.

Όπως μεταδίδεται, η ακύρωση συνδέεται με νομικά προβλήματα στις κανονιστικές πράξεις που διέπουν τη λειτουργία τους.

Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος.

Μετά τη γνωστοποίηση των αποφάσεων, ο ίδιος δήλωσε ότι τις υποδέχεται με χαρά, σημειώνοντας ότι είχε επενδύσει «πολύ προσωπικό αγώνα» στην υπόθεση και εκφράζοντας την ελπίδα οι αποφάσεις να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη και στην παροχή υψηλού επιπέδου παιδείας.