Στο τραπέζι νέο Market Pass: Ποιοί εξετάζεται να είναι δικαιούχοι

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Το νέο Market Pass παραμένει, επομένως, σε επίπεδο σχεδιασμού. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ξεκαθαρίσουν ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, ποια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα εφαρμοστούν, πόσο θα διαρκέσει το μέτρο και πότε ακριβώς θα γίνουν οι πληρωμές.

Με βάση τον σχεδιασμό που βρίσκεται υπό επεξεργασία, η ενίσχυση για την αγορά βασικών ειδών διατροφής θα μπορούσε να ξεκινά από 40 ευρώ τον μήνα για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, ενώ το ποσό θα αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.

Προς το παρόν, πάντως, πρόκειται για μέτρο που εξετάζεται και δεν έχει οριστικοποιηθεί, καθώς το ύψος της ενίσχυσης, τα κριτήρια, η διάρκεια και οι ημερομηνίες πληρωμών αναμένεται να καθοριστούν με τις επίσημες κυβερνητικές αποφάσεις.

Πότε εξετάζεται να ξεκινήσει το νέο Market Pass

Εφόσον δοθεί η τελική έγκριση, η ενεργοποίηση του νέου κύκλου τοποθετείται εντός του Σεπτεμβρίου, ενώ οι πρώτες πιστώσεις εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν προς τα τέλη Οκτωβρίου.

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Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο η πρώτη πληρωμή να περιλαμβάνει αναδρομικό ποσό, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστική απόφαση.

Ποιοι εξετάζεται να είναι οι δικαιούχοι

Ο σχεδιασμός προβλέπει ένα περισσότερο στοχευμένο Market Pass, με έμφαση στα νοικοκυριά που βρίσκονται αντιμέτωπα με μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες.

Στις κατηγορίες που εξετάζεται να ενταχθούν περιλαμβάνονται:

Ποιό είναι το «άγνωστο» επίδομα που μπορούν να λάβουν συνταξιούχοι

άνεργοι,

μονογονεϊκές οικογένειες,

πολύτεκνα νοικοκυριά,

άτομα με αναπηρία,

δικαιούχοι κοινωνικών παροχών, όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα,

νοικοκυριά που θα πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Τα ακριβή όρια και οι προϋποθέσεις δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Εξετάζεται αυτόματος εντοπισμός χωρίς νέα αίτηση

Ένα από τα σενάρια που βρίσκονται υπό εξέταση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα μπορούν να εντοπίζονται αυτόματα μέσω διασταύρωσης των διαθέσιμων στοιχείων, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση.

Και σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, η τελική διαδικασία θα αποσαφηνιστεί μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις.

Πώς θα χρησιμοποιείται το voucher

Η οικονομική ενίσχυση σχεδιάζεται να χορηγείται μέσω ψηφιακού voucher και να προορίζεται για την αγορά βασικών αγαθών.

Μεταξύ των επιχειρήσεων στις οποίες αναμένεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί περιλαμβάνονται σούπερ μάρκετ, φούρνοι και καταστήματα τροφίμων.

Το ποσό δεν προβλέπεται να μπορεί να μετατραπεί σε μετρητά, ενώ από τις επιλέξιμες συναλλαγές αναμένεται να εξαιρούνται τα αλκοολούχα ποτά, τα καπνικά προϊόντα και υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με την κάλυψη βασικών αναγκών.

Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τα ελληνικά νοικοκυριά

Η συζήτηση για ένα νέο Market Pass έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία τα στοιχεία του ΟΟΣΑ καταγράφουν πίεση στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών υποχώρησε κατά 3,6%, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση μεταξύ των 21 χωρών του Οργανισμού για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία.

Την ίδια περίοδο, στο σύνολο του ΟΟΣΑ το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,2%, έναντι αύξησης 0,6% κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025.