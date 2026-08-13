Εκπαιδευτικοί για τους νέους πίνακες του ΑΣΕΠ: Ανάγκη για πραγματική δικαιοσύνη και ουσιαστική αναγνώριση του δημόσιου σχολείου

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Την ανάγκη αλλαγών στο σύστημα μοριοδότησης της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, μετά τη δημοσίευση των νέων πινάκων κατάταξης του ΑΣΕΠ, θέτει το Αυτόνομο ΔΙΚΤΥΟ Εκπαιδευτικών – Αγωνιστικών, Προοδευτικών και Ενωτικών Κινήσεων Π.Ε., επισημαίνοντας τις σημαντικές ανακατατάξεις που προκάλεσε η προσμέτρηση της ιδιωτικής προϋπηρεσίας.

Όπως τονίζει, αρκετοί εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία στο δημόσιο σχολείο είδαν τη θέση τους στους πίνακες να υποχωρεί, μετά τις δικαστικές αποφάσεις και τη νομοθετική ρύθμιση που άλλαξαν τα δεδομένα για την αναγνώριση της υπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Το Αυτόνομο ΔΙΚΤΥΟ διευκρινίζει ότι αναγνωρίζει πλήρως το έργο και την προσφορά των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, απορρίπτοντας τη λογική αντιπαράθεσης μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ζητά, ωστόσο, ουσιαστικότερη αναγνώριση της δημόσιας προϋπηρεσίας, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες εργάζονται επί χρόνια οι αναπληρωτές. Στο πλαίσιο αυτό, καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας για αυξημένη μοριοδότηση της δημόσιας προϋπηρεσίας, ενίσχυση των δυσπρόσιτων και ακριτικών περιοχών, μέτρα οικονομικής στήριξης των αναπληρωτών και σταθερή αύξηση των μόνιμων διορισμών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με τη δημοσίευση των νέων πινάκων κατάταξης του ΑΣΕΠ, η εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα όπου πολλοί συνάδελφοί μας είδαν να «πέφτουν» πολλές θέσεις λόγω αναγνώρισης, για πρώτη φορά σε αυτή την έκταση, της ιδιωτικής προϋπηρεσίας. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 1251-1254/2024, 169/2023), οι οποίες έκριναν αντισυνταγματικό τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της προσμέτρησης της ιδιωτικής προϋπηρεσίας. Αφορμή στάθηκαν οι προσφυγές ιδιωτικών εκπαιδευτικών που διεκδίκησαν την ισότιμη βαθμολογική τους μεταχείριση, οδηγώντας τελικά το Υπουργείο Παιδείας στη νομοθετική ρύθμιση του Ν.5166/2024, με την οποία υιοθετήθηκε η ένταξή τους στους πίνακες κατάταξης χωρίς το κριτήριο της απόλυσης από τον εργοδότη.

Ως Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών, ξεκαθαρίζουμε από την πρώτη στιγμή ότι αναγνωρίζουμε πλήρως το διδακτικό έργο των συναδέλφων της ιδιωτικής εκπαίδευσης, τους καθημερινούς τους αγώνες για εργασιακή αξιοπρέπεια και το γεγονός ότι αποτελούν οργανικό κομμάτι της εκπαιδευτικής οικογένειας. Ο τεχνητός διχασμός, που επιχειρείται στον δημόσιο διάλογο, μεταξύ των λειτουργών στην εκπαίδευση ούτε μας εκφράζει ούτε εστιάζει στην ουσία του προβλήματος.

Ωστόσο, η Πολιτεία οφείλει να δει την πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς. Η πρόβλεψη για υπολογισμό της ιδιωτικής προϋπηρεσίας με συντελεστή 0,9 μόρια ανά μήνα, έναντι 1 μορίου ανά μήνα στη δημόσια εκπαίδευση, απέχει παρασάγγας από το να θεωρηθεί δίκαιη. Αυτή η οριακή, σχεδόν συμβολική διαφορά των 0,1 μορίων δεν φτάνει με κανέναν τρόπο για την αποκατάσταση του αισθήματος δικαιοσύνης, καθώς προσπερνά ανάλαφρα τις χαώδεις διαφορές που βιώνουν οι αναπληρωτές του δημοσίου.

Η ισότητα δεν εξαντλείται σε μια τυπική νομική εξίσωση. Ο αναπληρωτής του δημοσίου σχολείου καλείται κάθε Σεπτέμβριο να φτιάξει μια βαλίτσα και να μετακομίσει στην άλλη άκρη της Ελλάδας, σε ακριτικά νησιά, σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές. Καλείται να ζήσει μακριά από την οικογένειά του, με το αίσθημα της επισφάλειας της εργασίας και την προοπτική να «κατασταλάξει» με μόνιμο διορισμό στο τέλος της διαδρομής, επωμιζόμενος ένα τεράστιο ψυχικό φορτίο. Παράλληλα, με πενιχρούς μισθούς καλείται να καλύψει εξωφρενικά ενοίκια, διπλά νοικοκυριά και δυσανάλογα έξοδα μετακίνησης, την ώρα που ο/η συνάδελφός του στην ιδιωτική εκπαίδευση εργάζεται κατά κανόνα στον τόπο κατοικίας του. Η προσφορά των εκπαιδευτικών που εργάζονται στις δομές του κράτους (δημόσια σχολεία) υπό αυτούς τους όρους είναι έμπρακτη στήριξη στο κοινωνικό κράτος και πρέπει να αναγνωρίζεται αναλόγως.

Ως Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και τη στήριξη των ανθρώπων που κρατούν όρθιο το δημόσιο σχολείο, καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στις εξής θεσμικές παρεμβάσεις:

Ειδική μοριοδότηση της δημόσιας προϋπηρεσίας: Θέσπιση αυξημένου συντελεστή μοριοδότησης για την προϋπηρεσία που αποκτάται στις δημόσιες σχολικές μονάδες, ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς στο δημόσιο κοινωνικό αγαθό της παιδείας.

Περαιτέρω ενίσχυση των δυσπρόσιτων και ακριτικών περιοχών: Διπλασιασμό ή στοχευμένη αύξηση των μορίων για τις υπηρεσίες σε δυσπρόσιτα σχολικά συγκροτήματα (κατηγορίες ΙΑ’, ΙΒ’, ΙΓ’), ώστε να δοθούν πραγματικά κίνητρα στελέχωσης των σχολείων της περιφέρειας.

Ολιστικό πλαίσιο μέριμνας για τους αναπληρωτές: Θεσμοθέτηση μέτρων οικονομικής ανακούφισης για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους (επιδοτούμενη στέγαση, εκπτώσεις στις μετακινήσεις, τοπικές παροχές σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση).

Αύξηση και σταθερή ετήσια περιοδικότητα των μόνιμων διορισμών: Γενναία αύξηση των μόνιμων διορισμών με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, ώστε να μπει τέλος στην ομηρία της πολυετούς αναπλήρωσης. Στόχος οι διορισμοί κάθε χρόνο να καλύπτουν τις ανάγκες που θα προκύπτουν από τις συνταξιοδοτήσεις κλπ.

Διεκδικούμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα διέπεται από δικαιοσύνη, διαφάνεια και ουσιαστικό σεβασμό στον μόχθο όλων των εκπαιδευτικών, δίνοντας παράλληλα την προτεραιότητα που αρμόζει στη στήριξη του Δημόσιου Σχολείου.