Διορισμοί εκπαιδευτικών: Οι ειδικότητες στις οποίες έμειναν κενές οργανικές θέσεις

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Παρά την πραγματοποίηση χιλιάδων μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση, 215 οργανικές θέσεις παρέμειναν τελικά ακάλυπτες, καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμοι υποψήφιοι για την κάλυψή τους. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η μεγάλη πλειονότητα των κενών εντοπίζεται στην Ειδική Αγωγή, όπου δεν καλύφθηκαν 180 θέσεις.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στον κλάδο των Μαθηματικών Ειδικής Αγωγής, καθώς μόνο εκεί παρέμειναν κενές 117 οργανικές θέσεις.

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Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς 2026-2027, καθώς οι ανάγκες των σχολείων παραμένουν και το βάρος για την κάλυψη πολλών κενών μεταφέρεται πλέον στις προσλήψεις αναπληρωτών.

Στην Ειδική Αγωγή τα περισσότερα κενά

Από τις συνολικά 215 οργανικές θέσεις που δεν καλύφθηκαν, οι 180 αφορούν την Ειδική Αγωγή, έναν τομέα στον οποίο η σταθερή παρουσία εκπαιδευτικού προσωπικού έχει ιδιαίτερη σημασία για τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

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Η ύπαρξη διαθέσιμων οργανικών θέσεων δεν συνεπάγεται αυτομάτως και την κάλυψή τους, καθώς απαιτείται να υπάρχουν επιλέξιμοι υποψήφιοι στους αντίστοιχους πίνακες και παράλληλα ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες περιοχές διορισμού.

Μαθηματικοί: Ακάλυπτες 117 οργανικές θέσεις

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση κενών καταγράφεται στους Μαθηματικούς της Ειδικής Αγωγής. Συνολικά, 117 θέσεις δεν καλύφθηκαν, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το μισό των 215 ακάλυπτων θέσεων.

Κενές θέσεις καταγράφηκαν επίσης σε άλλους κλάδους και ειδικότητες, μεταξύ των οποίων:

Χημικοί Ειδικής Αγωγής

Εκπαιδευτικοί Ιατρικής στη Γενική Εκπαίδευση

Μουσικοί

Βιολόγοι

Γεωλόγοι

Καλλιτεχνικών

Ηλεκτρολόγοι

Ακάλυπτες θέσεις υπήρξαν ακόμη σε ορισμένες εξειδικευμένες ειδικότητες των Μουσικών Σχολείων.

Γιατί μπορεί να μένουν κενές οργανικές θέσεις

Η προκήρυξη μιας οργανικής θέσης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός που πληροί τις προϋποθέσεις ή επιθυμεί να διοριστεί στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ο μόνιμος διορισμός μπορεί να συνεπάγεται μετακίνηση ή ακόμη και μόνιμη εγκατάσταση σε διαφορετική περιοχή της χώρας, με πρόσθετα έξοδα στέγασης και διαβίωσης και σημαντικές αλλαγές στην προσωπική και οικογενειακή ζωή.

Στην περίπτωση της Ειδικής Αγωγής υπάρχει μία ακόμη παράμετρος, καθώς απαιτούνται συγκεκριμένα προσόντα και ένταξη στους αντίστοιχους πίνακες, περιορίζοντας τη δεξαμενή των υποψηφίων που μπορούν να διεκδικήσουν τις διαθέσιμες θέσεις.

Τι θα γίνει με τα κενά στα σχολεία

Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες οργανικές θέσεις δεν καλύφθηκαν μέσω των μόνιμων διορισμών δεν σημαίνει ότι παύουν να υπάρχουν οι αντίστοιχες ανάγκες στα σχολεία.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις προσλήψεις αναπληρωτών για τη σχολική χρονιά 2026-2027, μέσω των οποίων αναμένεται να καλυφθεί σημαντικό μέρος των λειτουργικών αναγκών που θα καταγραφούν.

Με την έναρξη των μαθημάτων να πλησιάζει, το ζητούμενο είναι η έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η Ειδική Αγωγή, όπου καταγράφεται και ο μεγαλύτερος αριθμός ακάλυπτων οργανικών θέσεων.

215 θέσεις και ισάριθμες ανάγκες

Οι 215 θέσεις αποτελούν περιορισμένο αριθμό σε σχέση με το σύνολο των φετινών μόνιμων διορισμών. Ωστόσο, η εικόνα αναδεικνύει ένα διαφορετικό πρόβλημα: ακόμη και όταν υπάρχουν οργανικές θέσεις, δεν είναι πάντοτε εφικτό να βρεθούν οι εκπαιδευτικοί που θα τις καλύψουν.

Έτσι, η κάλυψη των αναγκών μεταφέρεται στο επόμενο στάδιο της στελέχωσης των σχολείων, με τις προσλήψεις αναπληρωτών να αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει του Σεπτεμβρίου.