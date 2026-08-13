Προσλήψεις αναπληρωτών: Το πλήρες χρονοδιάγραμμα για αιτήσεις και δηλώσεις περιοχών
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Αναπληρωτές και νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί: Το χρονοδιάγραμμα για αιτήσεις, ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας
Σήμερα αναμένεται η πρόσκληση για τις προσλήψεις αναπληρωτών 2026.
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν οι επόμενες διαδικασίες για τη στελέχωση των σχολείων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον τόσο στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όσο και στους νεοδιόριστους.
Το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει την υποβολή των αιτήσεων και δηλώσεων των αναπληρωτών μέσα στον Αύγουστο, ενώ προς το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.
Αναπληρωτές: Αιτήσεις από 14 έως 24 Αυγούστου
Σύμφωνα με πληροφορίες του iPaidia.gr, για τους αναπληρωτές και τις αναπληρώτριες, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δηλώσεων έχει προγραμματιστεί για το διάστημα από 14 έως και 24 Αυγούστου.
Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας θα ακολουθήσουν τα επόμενα στάδια για τις προσλήψεις και την τοποθέτηση του προσωπικού στις σχολικές μονάδες.
Σε ό,τι αφορά την ανάληψη υπηρεσίας, ως πιθανές ημερομηνίες αναφέρονται η 4η Σεπτεμβρίου ή το διήμερο 7-8 Σεπτεμβρίου.
Νεοδιόριστοι: Πότε αναμένεται η ορκωμοσία
Παράλληλα «τρέχει» το χρονοδιάγραμμα για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται μόνιμα.
Η ορκωμοσία των νεοδιόριστων αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τις 24 έως και τις 28 Αυγούστου, αποτελώντας ένα από τα τελευταία βασικά στάδια πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
Το επόμενο διάστημα είναι συνεπώς καθοριστικό για την ολοκλήρωση των διαδικασιών στελέχωσης, με στόχο εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές να βρίσκονται στις θέσεις τους με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Το χρονοδιάγραμμα
14–24 Αυγούστου: Υποβολή αιτήσεων/δηλώσεων αναπληρωτών
24–28 Αυγούστου: Ορκωμοσία νεοδιόριστων
4 ή 7–8 Σεπτεμβρίου: Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών
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