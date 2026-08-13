Δημόσιο: Παρατείνεται η προθεσμία για τον προγραμματισμό των προσλήψεων το 2027

Πίνακας περιεχομένων

Υπενθυμίζεται πως ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε πως, το Β’ Στάδιο θα ολοκληρώνονταν την Παρασκευή 7 Αυγούστου

Παρατείνεται από το υπουργείο Εσωτερικών η προθεσμία για το Β’ Στάδιο αναφορικά με τον προγραμματισμό των προσλήψεων στο Δημόσιο για το 2027.

Όπως επισημαίνεται στην ιστοσελίδα της https://www.ypes.gr/ « Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία του Β΄ Σταδίου (έλεγχος αιτημάτων) για τους Κύκλους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2027 και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2027 έως και την Τρίτη 11 Αυγούστου ώρα 23:59 ». Στο στάδιο αυτό διενεργείται ο έλεγχος για τα αιτήματα που έχουν ήδη υποβάλει οι φορείς για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό το επόμενο έτος αλλά και επεξεργάζονται.

Προσλήψεις αναπληρωτών: Ποιό εκτιμάται ότι θα είναι το χρονοδιάγραμμα για φέτος

Ο προγραμματισμός των προσλήψεων περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς κύκλους, για το τακτικό και το μη τακτικό προσωπικό. Ειδικότερα:

Στο τακτικό προσωπικό συμπεριλαμβάνονται:

οι μόνιμοι υπάλληλοι,

το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ),

και οι θέσεις έμμισθης εντολής.

Ενώ στο μη τακτικό προσωπικό εντάσσονται:

οι προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

και οι παρατάσεις ή ανανεώσεις συμβάσεων στις περιπτώσεις που αυτές επιτρέπονται από τη νομοθεσία.

Ακόμη επισημαίνεται πως ο ίδιος σχεδιασμός περιλαμβάνει το εποχικό προσωπικό που καλύπτει επαναλαμβανόμενες ανάγκες συγκεκριμένων χρονικών περιόδων, όπως κατά τη θερινή ή τη χειμερινή περίοδο, και προσωπικό ωριαίας αποζημίωσης, συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσωπικό επί θητεία.

Η διαδικασία διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της νέας εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και διακρίνεται σε δύο βασικά στάδια.

Ειδικότερα:

Στο Α’ Στάδιο, οι φορείς καταχωρίζουν τα αιτήματά τους και τεκμηριώνουν τις ανάγκες τους για προσωπικό,

Στο Β’ Στάδιο, τα αρμόδια υπουργεία ελέγχουν τα αιτήματα των εποπτευόμενων φορέων τους και τα επεξεργάζονται.