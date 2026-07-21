Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι πρέπει να προσέξουν όσοι θέλουν να κάνουν διορθώσεις

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Οι φορολογικές δηλώσεις εισέρχονται στην τελική φάση υποβολής τους, καθώς η καταληκτική ημερομηνία της 24ης Ιουλίου πλησιάζει και χιλιάδες φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία που έχουν δηλώσει. Η διαδικασία αφορά τόσο τις αρχικές δηλώσεις όσο και τις τροποποιητικές, μέσω των οποίων μπορούν να διορθωθούν λάθη ή παραλείψεις.

Την ίδια στιγμή, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει θέσει στη διάθεση των πολιτών αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε1, επισημαίνοντας τους κωδικούς που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά την υποβολή.

Η διαδικασία των τροποποιητικών δηλώσεων

Όσοι διαπιστώσουν ανακρίβειες στα στοιχεία τους έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε τροποποιητική δήλωση μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNET.

Μέσα από την εφαρμογή «Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3)», οι φορολογούμενοι μπορούν να συμπληρώσουν παραλειπόμενα στοιχεία, να διορθώσουν αριθμητικά δεδομένα ή να ενημερώσουν κωδικούς που επηρεάζουν την τελική εκκαθάριση του φόρου, χωρίς να απαιτείται εκ νέου πλήρης καταχώριση της δήλωσης.

Οι προεκκαθαρισμένες δηλώσεις της ΑΑΔΕ

Η πρώτη ενέργεια που συστήνεται είναι ο έλεγχος των προεκκαθαρισμένων δηλώσεων που υποβλήθηκαν αυτόματα μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Αρχή προχώρησε φέτος στην οριστικοποίηση 889.036 προεκκαθαρισμένων δηλώσεων φόρου εισοδήματος, οι οποίες αφορούν 999.523 φυσικά πρόσωπα. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά περίπου 20% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Τι ισχύει για τα αναδρομικά του 2024

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για τα ποσά που αφορούν αναδρομικές αποδοχές μισθών και συντάξεων του 2024, καθώς για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις έχει ενεργοποιηθεί ξεχωριστή διαδικασία στην πλατφόρμα της myAADE.

Η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών τροποποιητικών δηλώσεων παραμένει ανοικτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Τα ποσά αυτά, παρότι ενδέχεται να εμφανίζονται στο ενημερωτικό εισοδημάτων του 2026 για τα εισοδήματα του 2025, πρέπει να δηλώνονται στο φορολογικό έτος στο οποίο αντιστοιχούν και όχι στο έτος κατά το οποίο καταβλήθηκαν.

Η προθεσμία που πλησιάζει

Με τη λήξη της προθεσμίας να απέχει πλέον λίγες ημέρες, οι φορολογούμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τον έλεγχο των δηλώσεών τους, ώστε να αποφύγουν παραλείψεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την τελική φορολογική τους εικόνα.

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες παραμένουν διαθέσιμες για την εξυπηρέτηση των πολιτών, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιήσουν τον αναλυτικό οδηγό συμπλήρωσης του Ε1 και τα διαθέσιμα εργαλεία της πλατφόρμας για την ορθή υποβολή των στοιχείων τους.