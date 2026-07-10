Έκκληση αναπληρωτών για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών: Ποιός κλάδος ζητά την κάλυψη όλων των πραγματικών οργανικών κενών

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Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στον μέγιστο δυνατό αριθμό μόνιμων διορισμών στη Φυσική Αγωγή, υποστηρίζοντας ότι οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων παραμένουν ακάλυπτες.

Μόνιμοι διορισμοί στη Φυσική Αγωγή και πλήρη κάλυψη των οργανικών κενών ζητά η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής (Π.ΕΝ.Α.Φ.Α.), απευθύνοντας έκκληση προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ενόψει των διορισμών που αναμένονται μέσα στον Ιούλιο.

Η Ένωση υποστηρίζει ότι ο κλάδος ΠΕ11 εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διαχρονική υποστελέχωση, παρά τις αυξημένες ανάγκες των σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα, και ζητά να αποδοθεί, όπως αναφέρει, δικαιοσύνη στους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής αλλά και στους μαθητές.

«Να καλυφθούν όλα τα πραγματικά οργανικά κενά»

Σύμφωνα με την Π.ΕΝ.Α.Φ.Α., ο αριθμός των μόνιμων διορισμών που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια δεν ανταποκρίθηκε στις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα χιλιάδες αναπληρωτές να εξακολουθούν να καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, μετακινούμενοι κάθε χρόνο σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

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Όπως επισημαίνεται, η κατάσταση αυτή δεν επηρεάζει μόνο τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, καθώς στερεί από τους μαθητές τη δυνατότητα να έχουν σταθερή και ολοκληρωμένη διδασκαλία στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Ο ρόλος της Φυσικής Αγωγής στο σύγχρονο σχολείο

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι η σημασία της Φυσικής Αγωγής είναι ακόμη μεγαλύτερη σήμερα, σε μια περίοδο όπου αυξάνονται η παιδική παχυσαρκία, η καθιστική ζωή και η υπερβολική χρήση κινητών τηλεφώνων, tablet και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

Όπως αναφέρει, ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής συμβάλλει στην προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας των μαθητών, στην πρόληψη προβλημάτων υγείας, στην ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικοποίησης, στην καλλιέργεια αξιών όπως ο σεβασμός, η ομαδικότητα και η αλληλεγγύη, αλλά και στην υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής μέσω της συμμετοχής σε αθλητικές και σχολικές δραστηριότητες.

Τα αιτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας

Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. ζητά από το υπουργείο να αναγνωρίσει τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, να αποδώσει όλες τις οργανικές θέσεις που αντιστοιχούν στα υφιστάμενα κενά και να προχωρήσει στον μέγιστο δυνατό αριθμό μόνιμων διορισμών του κλάδου ΠΕ11 κατά τη διαδικασία των διορισμών του Ιουλίου. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανάγκη αποκατάστασης μιας διαχρονικής αδικίας σε βάρος των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και των μαθητών.

Στο δελτίο Τύπου επισημαίνεται ακόμη ότι η Πολιτεία καλείται να αποδείξει έμπρακτα πως επενδύει στην υγεία, την ψυχική ανθεκτικότητα και το μέλλον των παιδιών, τονίζοντας ότι η ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής δεν αποτελεί συντεχνιακό αίτημα, αλλά επένδυση στη νέα γενιά και στην κοινωνία. Η Ένωση καταλήγει ότι δεν ζητά προνόμια, αλλά δικαιοσύνη, ισονομία και ένα δημόσιο σχολείο που θα διασφαλίζει σε κάθε παιδί το δικαίωμα στην κίνηση, την άθληση, την υγεία και τη ζωή.