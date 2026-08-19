Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Νέες αποφάσεις για ανακλήσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

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Νέες αποφάσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ανακοίνωσε στις 19 Αυγούστου 2026 το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι αποφάσεις αφορούν αφενός ανάκληση τοποθέτησης εκπαιδευτικών με διετή θητεία και αφετέρου τοποθέτηση εκπαιδευτικού με τετραετή θητεία, από μονοετή θητεία.

Ειδικότερα, η πρώτη απόφαση αφορά την ανάκληση τοποθέτησης εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πειραματικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2026-2027 και 2027-2028. Παράλληλα, δημοσιεύθηκε δεύτερη απόφαση για τοποθέτηση με τετραετή θητεία εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος είχε τοποθετηθεί με μονοετή θητεία, σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Η τετραετής θητεία καλύπτει τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 και 2029-2030, με το Υπουργείο Παιδείας να έχει αναρτήσει τις σχετικές αποφάσεις και τα αντίστοιχα έγγραφα με τις μεταβολές στις τοποθετήσεις.

Οι νέες αποφάσεις αφορούν δύο διαφορετικές περιπτώσεις: ανάκληση τοποθετήσεων με διετή θητεία σε Πειραματικά Σχολεία για τα έτη 2026-2027 και 2027-2028 και μετατροπή μονοετούς τοποθέτησης εκπαιδευτικού σε τετραετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία έως και το 2029-2030.

Ανάκληση τοποθετήσεων με διετή θητεία

Η μία από τις δύο αποφάσεις που δημοσιοποιήθηκαν αφορά συγκεκριμένα ανάκληση τοποθέτησης εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πειραματικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η συγκεκριμένη διετής θητεία αφορούσε τα σχολικά έτη 2026-2027 και 2027-2028.

Από μονοετή σε τετραετή θητεία

Η δεύτερη απόφαση αφορά εκπαιδευτικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προβλέπει τοποθέτησή του με τετραετή θητεία, από μονοετή θητεία, σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Η νέα θητεία εκτείνεται σε τέσσερα σχολικά έτη:

2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 και 2029-2030.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τις δύο επίσημες αποφάσεις και τα σχετικά έγγραφα στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας ΕΔΩ.