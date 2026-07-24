Φορολογικές δηλώσεις 2026: Λήγει σήμερα η προθεσμία – Τι ισχύει για τροποποιητικές και πρόστιμα

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Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της φετινής διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ολοκληρώνεται σήμερα, καθώς εκπνέει η προθεσμία που έχει θέσει η ΑΑΔΕ για εκατομμύρια φορολογουμένους.

Παράλληλα, έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν και σε τροποποιητικές δηλώσεις για τη διόρθωση λαθών ή παραλείψεων, χωρίς την επιβολή προστίμων.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, κάθε εκπρόθεσμη υποβολή θα επιβαρύνεται αυτόματα με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, τα οποία κυμαίνονται από 100 έως και 500 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του φορολογουμένου και το είδος της δήλωσης.

Πώς γίνονται οι τροποποιητικές δηλώσεις

Με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, τα στοιχεία των αρχικών εντύπων (Ε1, Ε2 και Ε3) μεταφέρονται αυτόματα στο νέο έντυπο, με τον φορολογούμενο να παρεμβαίνει μόνο στα πεδία που επιθυμεί να διορθώσει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει.

Η νέα δήλωση αντικαθιστά πλήρως την αρχική, ενώ η προηγούμενη εκκαθάριση ακυρώνεται και πραγματοποιείται νέα, με βάση τα επικαιροποιημένα εισοδηματικά στοιχεία, πραγματικά ή τεκμαρτά.

Έρχεται η ώρα της πληρωμής

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων, ξεκινά και η περίοδος πληρωμής του φόρου εισοδήματος.

Έως τις 31 Ιουλίου οι φορολογούμενοι θα πρέπει είτε να καταβάλουν την πρώτη από τις οκτώ μηνιαίες δόσεις είτε να εξοφλήσουν εφάπαξ το σύνολο του ποσού, εξασφαλίζοντας έκπτωση που κυμαίνεται από 2% έως 4%, ανάλογα με το πότε υπέβαλαν τη δήλωσή τους.

Τη μέγιστη έκπτωση του 4% δικαιούνται όσοι υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση έως τις 15 Μαΐου.

Οι δόσεις του φόρου εισοδήματος

Ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις:

1η δόση: έως 31 Ιουλίου 2026

Τελευταία (8η) δόση: έως 26 Φεβρουαρίου 2027

Οι φορολογούμενοι που επιλέγουν την τμηματική καταβολή θα πρέπει να είναι συνεπείς στο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, ώστε να αποφύγουν προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, έως χθες το πρωί είχαν υποβληθεί συνολικά 6.606.616 φορολογικές δηλώσεις.

Η εικόνα των εκκαθαριστικών διαμορφώνεται ως εξής:

Αποτέλεσμα εκκαθάρισης Ποσοστό Αριθμός δηλώσεων

Μηδενικό 35,33% –

Πιστωτικό 29,22% 1.930.453

Χρεωστικό 35,41% 2.339.303

Οι φορολογούμενοι με πιστωτικό εκκαθαριστικό ανέρχονται σε 1.930.453, με το συνολικό ποσό επιστροφών να φτάνει τα 632,44 εκατ. ευρώ. Η μέση επιστροφή φόρου διαμορφώνεται στα 328 ευρώ ανά δικαιούχο.

Αντίθετα, περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι έλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό και καλούνται να προχωρήσουν στην εξόφληση του φόρου είτε εφάπαξ είτε μέσω των διαθέσιμων δόσεων.