Διαβατήριο στο gov.gr wallet: Πώς θα το εντάξετε απλά και γρήγορα με δύο μόνο κινήσεις

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Η διαδικασία ένταξης του διαβατηρίου στο Gov.gr Wallet είναι μία πολύ απλή και γρήγορη διαδικασία, μετά από την κοινή απόφαση των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη, να ενταχθεί και αυτό το έγγραφο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Με την είσοδο στο Wallet, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας, μπορείτε να πατήσετε το σύμβολο συν (+) και θα δείτε την επιλογή «Ελληνικό Διαβατήριο».

Με το που πατήσετε την επιλογή θα έλθει ένας κωδικός επιβεβαίωσης στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει. Μόλις συμπληρώσετε το συγκεκριμένο πεδίο, τότε το διαβατήριό σας θα ενταχθεί στο Wallet σας.

13 χρήσιμα έγγραφα στο Wallet

Αξίζει να σημειωθεί ότι το διαβατήριο είναι το 13ο έγγραφο, το οποίο εντάσσεται στο Wallet, έπειτα από το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Δίπλωμα Οδήγησης, η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, η Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας (ΔΥΠΑ), το Σήμα Δακτυλίου για ελεύθερη πρόσβαση στον δακτύλιο της Αθήνας, το myAuto με πληροφορίες οχημάτων, η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, η Άδεια Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους, η Ασφαλιστική Ικανότητα, τα Ζώα Συντροφιάς, οι βαθμοί στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών και ο Φάκελος Ακινήτου.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα στη συγκεκριμένη εφαρμογή έχουν εκδοθεί και αποθηκευτεί περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια δελτία αστυνομικής ταυτότητας και σχεδόν δύο εκατομμύρια διπλώματα οδήγησης.