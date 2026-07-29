Ψηφιακό Φροντιστήριο: Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση
Πίνακας περιεχομένων
Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο Ψηφιακό Φροντιστήριο για το σχολικό έτος 2026–2027
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει το πρόγραμμα των διά ζώσης συνεντεύξεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο Ψηφιακό Φροντιστήριο για το σχολικό έτος 2026–2027, στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 86300/Δ7/29.06.2026 Πρόσκλησης (ΑΔΑ: 934Ι46ΝΚΠΔ-80Μ)
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων, ως προς τη συνδρομή των προβλεπόμενων προϋποθέσεων συμμετοχής, καθώς και της αξιολόγησής τους κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Πρόσκληση, η διαδικασία επιλογής προχωρά στο στάδιο των διά ζώσης συνεντεύξεων.
Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνεται το ακόλουθο πρόγραμμα συνεντεύξεων:
Α. Πρόγραμμα διά ζώσης συνεντεύξεων
Καλούνται σε διά ζώσης συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί με τους ακόλουθους αριθμούς πρωτοκόλλου αίτησης:
|Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης
|Ημερομηνία συνέντευξης
|Ώρα συνέντευξης
|12020/2026-07-09
|Πέμπτη, 20.08.2026
|10:00–12:00
|11991/2026-07-09
|Πέμπτη, 20.08.2026
|10:00–12:00
|12147/2026-07-10
|Πέμπτη, 20.08.2026
|10:00–12:00
|12018/2026-07-09
|Πέμπτη, 20.08.2026
|10:00–12:00
|11923/2026-07-08
|Πέμπτη, 20.08.2026
|12:00–14:00
|12089/2026-07-10
|Πέμπτη, 20.08.2026
|12:00–14:00
|12151/2026-07-10
|Πέμπτη, 20.08.2026
|12:00–14:00
|12062/2026-07-09
|Πέμπτη, 20.08.2026
|12:00–14:00
|12055/2026-07-09
|Παρασκευή, 21.08.2026
|10:00–12:00
|12058/2026-07-09
|Παρασκευή, 21.08.2026
|10:00–12:00
|11848/2026-07-06
|Παρασκευή, 21.08.2026
|10:00–12:00
|12040/2026-07-09
|Παρασκευή, 21.08.2026
|10:00–12:00
|12134/2026-07-10
|Παρασκευή, 21.08.2026
|12:00–14:00
|12092/2026-07-10
|Παρασκευή, 21.08.2026
|12:00–14:00
|11732/2026-07-03
|Παρασκευή, 21.08.2026
|12:00–14:00
|12118/2026-07-10
|Παρασκευή, 21.08.2026
|12:00–14:00
|12003/2026-07-09
|Δευτέρα, 24.08.2026
|10:00–12:00
|11972/2026-07-08
|Δευτέρα, 24.08.2026
|10:00–12:00
|11780/2026-07-03
|Δευτέρα, 24.08.2026
|10:00–12:00
|12111/2026-07-10
|Δευτέρα, 24.08.2026
|10:00–12:00
|11797/2026-07-04
|Δευτέρα, 24.08.2026
|10:00–12:00
|12011/2026-07-09
|Δευτέρα, 24.08.2026
|12:00–14:00
|12067/2026-07-10
|Δευτέρα, 24.08.2026
|12:00–14:00
|11890/2026-07-07
|Δευτέρα, 24.08.2026
|12:00–14:00
|11788/2026-07-03
|Δευτέρα, 24.08.2026
|12:00–14:00
|12145/2026-07-10
|Δευτέρα, 24.08.2026
|12:00–14:00
|12144/2026-07-10
|Τρίτη, 25.08.2026
|10:00–12:00
|12087/2026-07-10
|Τρίτη, 25.08.2026
|10:00–12:00
|11917/2026-07-07
|Τρίτη, 25.08.2026
|10:00–12:00
|12123/2026-07-10
|Τρίτη, 25.08.2026
|10:00–12:00
|12142/2026-07-10
|Τρίτη, 25.08.2026
|10:00–12:00
|11877/2026-07-07
|Τρίτη, 25.08.2026
|12:00–14:00
|11956/2026-07-08
|Τρίτη, 25.08.2026
|12:00–14:00
|12094/2026-07-10
|Τρίτη, 25.08.2026
|12:00–14:00
|11908/2026-07-07
|Τρίτη, 25.08.2026
|12:00–14:00
|12128/2026-07-10
|Τρίτη, 25.08.2026
|12:00–14:00
|12063/2026-07-09
|Τετάρτη, 26.08.2026
|10:00–12:00
|12049/2026-07-09
|Τετάρτη, 26.08.2026
|10:00–12:00
|11854/2026-07-06
|Τετάρτη, 26.08.2026
|10:00–12:00
|12138/2026-07-10
|Τετάρτη, 26.08.2026
|10:00–12:00
|11947/2026-07-08
|Τετάρτη, 26.08.2026
|12:00–14:00
|12022/2026-07-09
|Τετάρτη, 26.08.2026
|12:00–14:00
|12122/2026-07-10
|Τετάρτη, 26.08.2026
|12:00–14:00
|12108/2026-07-10
|Τετάρτη, 26.08.2026
|12:00–14:00
Οι υποψήφιοι καλούνται να προσέλθουν εγκαίρως στον χώρο διεξαγωγής της συνέντευξης, κατά την ημερομηνία και εντός του χρονικού διαστήματος που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα.
Η συμμετοχή στη διαδικασία των συνεντεύξεων και η περαιτέρω αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέπονται στην υπό στοιχεία 86300/Δ7/29.06.2026 Πρόσκληση.
Β. Υποψήφιοι που δεν συνεχίζουν στο στάδιο της συνέντευξης
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί με τους ακόλουθους αριθμούς πρωτοκόλλου, για τους λόγους που αναγράφονται αντίστοιχα δεν συνεχίζουν στο στάδιο της συνέντευξης:
|Αρ. Πρωτ.
|ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
|11904/2026-07-07
|Απέσυρε την αίτηση
|12033/2026-07-09
|Συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη από υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία
|12039/2026-07-09
|Μη συμπλήρωση διετούς διδακτικής υπηρεσίας στη Γ’ Λυκείου
|12046/2026-07-09
|Συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη από υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία
|12050/2026-07-09
|Συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη από υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία
|12106/2026-07-10
|Συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη από υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία
|12112/2026-07-10
|Συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη από υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία
|12115/2026-07-10
|Μη συμπλήρωση διετούς διδακτικής υπηρεσίας στην Γ Λυκείου
|12125/2026-07-10
|Μη συμπλήρωση διετούς διδακτικής υπηρεσίας στη Γ’ Λυκείου
|12127/2026-07-10
|Μη συμπλήρωση διετούς διδακτικής υπηρεσίας στη Γ’ Λυκείου
|12135/2026-07-10
|Μη συμπλήρωση διετούς διδακτικής υπηρεσίας στη Γ’ Λυκείου
|12136/2026-07-10
|Μη συμπλήρωση διετούς διδακτικής υπηρεσίας στη Γ’ Λυκείου
|12137/2026-07-10
|Συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη από υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία
|12141/2026-07-10
|Μη συμπλήρωση διετούς διδακτικής υπηρεσίας στη Γ’ Λυκείου
|12148/2026-07-10
|Μη συμπλήρωση διετούς διδακτικής υπηρεσίας στη Γ’ Λυκείου
|12150/2026-07-10
|Συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη από υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr