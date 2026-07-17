ΟΙΕΛΕ: Συναγερμός για την απαξίωση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και τα προβλήματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών

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Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Ελληνικής Λύσης στη Βουλή συνάντηση με αντιπροσωπεία της ΟΙΕΛΕ. Την Ομοσπονδία εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Γ. Χριστόπουλος, ο Γ.Γ. Δ. Κάζαγλης και το μέλος του ΔΣ Φ. Καραμεσίνης. Την Ελληνική Λύση εκπροσώπησε η Υπεύθυνη του Τομέα Παιδείας Τ. Στεργιώτη.

Οι εκπρόσωποι της ΟΙΕΛΕ παρουσίασαν την πρωτοβουλία Εθνικού Διαλόγου που ανέλαβε η Ομοσπονδία για την κρίση στο εκπαιδευτικό επάγγελμα λόγω των χαμηλών αμοιβών και των επιδεινούμενων εργασιακών συνθηκών τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια εκπαίδευση. Υποστήριξαν ότι οι συνθήκες αυτές έχουν προκαλέσει ένα μεγάλο κύμα φυγής, κυρίως ιδιωτικών και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, από τα σχολεία. Εξήγησαν ότι η μείωση κατά 20.000 των αιτήσεων για τον φετινό Πίνακα του ΑΣΕΠ και η καταβαράθρωση των βάσεων σε παιδαγωγικές και «καθηγητικές» σχολές τα τελευταία χρόνια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού δεν είναι πλέον ελκυστικό για τις νεότερες γενιές.

Επίσης, αναφέρθηκαν στην άλλη, μεγάλη πρωτοβουλία της ΟΙΕΛΕ για την καταπολέμηση του βρώμικου κυκλώματος έκδοσης παράνομων τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ. Για το θηριώδες αυτό φαινόμενο, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας ανέφεραν πως έχουν ήδη προσφύγει στις εισαγγελικές αρχές, καθώς η επίσημη πολιτεία δεν δείχνει ιδιαίτερη πρόθεση για την καταπολέμησή του. Τέλος, αναφέρθηκαν στα σοβαρά εργασιακά θέματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί τόσο στα ιδιωτικά σχολεία όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση (φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κέντρα Μελέτης και ιδιωτικά ΣΑΕΚ).

Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε ότι το κόμμα είναι πάντοτε δίπλα στα αιτήματα του κλάδου μας. Υπογράμμισε ότι είναι δίκαια τα αιτήματά μας και ότι οι πρωτοβουλίες μας για την κρίση στο εκπαιδευτικό επάγγελμα και για τους παράνομους τίτλους σπουδών και τις πιστοποιήσεις είναι σημαντικές. Μας ενημέρωσε ότι είναι ήδη έτοιμες δύο ερωτήσεις προς κατάθεση στη Βουλή. Η πρώτη για το φλέγον ζήτημα της σωρείας λαθών στην προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και η δεύτερη για το ζήτημα των παράνομων τίτλων και πιστοποιήσεων για μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Δεσμεύτηκε, τέλος, ότι θα κατατεθούν ερωτήσεις για τις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, για το μείζον ζήτημα των 175 ενσήμων για την καλοκαιρινή επιδότηση των συναδέλφων σε φροντιστήρια και σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών και για το μισθολόγιο των εκπαιδευτικών.