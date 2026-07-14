ΠΑΣΟΚ: Σαφείς προτάσεις για τα εργασιακά των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο νέο πρόγραμμα για την Παιδεία

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Η ΟΙΕΛΕ συνεχίζει τον κύκλο επαφών της με τα πολιτικά κόμματα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τον εθνικό διάλογο σχετικά με την κρίση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, θέτοντας στο επίκεντρο τόσο τις εργασιακές συνθήκες των ιδιωτικών εκπαιδευτικών όσο και τις ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους του Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, κατά την οποία τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την ιδιωτική εκπαίδευση, την κρίση προσέλκυσης νέων στο επάγγελμα και την αντιμετώπιση φαινομένων παρατυπιών στον χώρο της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, από τη συνάντηση προέκυψε η δέσμευση του υπεύθυνου ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανου Παραστατίδη, ότι το πρόγραμμα του κόμματος για την Παιδεία, το οποίο θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες, θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την εργασιακή θωράκιση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο για τα ζητήματα του κλάδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ:

Συνάντηση ΟΙΕΛΕ με Τομέα Παιδείας ΠΑΣΟΚ: «Στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την Παιδεία θα υπάρχουν σαφείς προτάσεις για την εργασιακή διασφάλιση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών»

Πραγματοποιήθηκε χθες, στο πλαίσιο της πρόσκλησης της ΟΙΕΛΕ για τον Εθνικό διάλογο για την κρίση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης του Προεδρείου της Ομοσπονδίας με τον Βουλευτή Κιλκίς και Υπεύθυνο ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ Στέφανο Παραστατίδη και το μέλος του Τομέα Παιδείας και επί σειρά ετών μέλος της διοίκησης της ΟΛΜΕ Ανδρέα Παπαδαντωνάκη. Την ΟΙΕΛΕ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Γ. Χριστόπουλος, ο Γ.Γ. Δ. Κάζαγλης, ο Υπεύθυνος Δημόσιων Σχέσεων Δ. Κατσορίδας και τα μέλη του ΔΣ Ε. Φλεριανού και Γ. Κοσμάς.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μίλησε για τις δύο εκστρατείες ενημέρωσης και δράσης που έχει αναλάβει η Ομοσπονδία.

Την πρώτη για το βρώμικο κύκλωμα παραγωγής παράνομων τίτλων και πιστοποιήσεων για μοριοδότηση των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, την οποία έχει στηρίξει με ερωτήσεις στη Βουλή και ο Τομέας Παιδείας του Κινήματος. Ενημέρωσε για τις νομικές ενέργειες της ΟΙΕΛΕ και δεσμεύτηκε ότι θα αποστείλει στο ΠΑΣΟΚ όλα τα νέα στοιχεία, ώστε να αξιοποιηθούν στην κοινοβουλευτική διαδικασία.

Τη δεύτερη για την κρίση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος που πλέον γίνεται ολοένα και πιο έντονη, όπως φαίνεται από τη δραματική μείωση των δηλώσεων για τον ΑΣΕΠ και την καταβαράθρωση των βάσεων εισαγωγής σε παιδαγωγικά τμήματα και «καθηγητικές» σχολές, που υποδηλώνει τη δραματική μείωση ενδιαφέροντος των νέων για το λειτούργημα του εκπαιδευτικού. Κύριοι λόγοι της κρίσης, οι χαμηλές αμοιβές, οι επιδεινούμενες σχέσεις εργασίας, η διοικητική αυθαιρεσία και η βλαπτική γονεϊκή παρεμβατικότητα. Τόνισε ότι είναι απολύτως αναγκαία η λήψη άμεσων μέτρων και η υιοθέτηση κινήτρων, ώστε να γίνει και πάλι ελκυστικό το επάγγελμα και να μην κινδυνεύσει η χώρα να βρεθεί αντιμέτωπη με έλλειψη ποιοτικού εκπαιδευτικού προσωπικού.

Έκανε, επίσης, εκτενή αναφορά στις κάκιστες εργασιακές σχέσεις στο χώρο των ιδιωτικών σχολείων ιδίως μετά την ψήφιση του Νόμου Κεραμέως το 2020, αναφέροντας ότι το ΠΑΣΟΚ ιστορικά είχε θεμελιώσει (επί Υπουργίας Κακλαμάνη και Πέτρου Ευθυμίου) ένα ισχυρό πλαίσιο στήριξης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Ζήτησε, τέλος, ειδική συνάντηση το επόμενο διάστημα για τα ιδιαίτερα προβλήματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης (Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κέντρα Μελέτης, ιδιωτικά ΣΑΕΚ).

Οι εκπρόσωποι του Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ συνεχάρησαν την ΟΙΕΛΕ για την έντονη δράση της και την ισχυρή παρουσία της στο δημόσιο διάλογο για θέματα εκπαίδευσης. Τόνισαν ότι το Κίνημα βρίσκεται δίπλα στις διεκδικήσεις και στα αιτήματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών με κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, όπως στο ζήτημα των παράνομων τίτλων ή για τα σοβαρά προβλήματα στην Ιόνιο Σχολή. Ο Υπεύθυνος του Τομέα Στ. Παραστατίδης ενημέρωσε, τέλος, για την παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για την Παιδεία την ερχόμενη Τετάρτη στο Ωδείο Αθηνών και τόνισε ότι μέσα σε αυτό θα περιλαμβάνονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα εργασιακά ζητήματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Μέλη του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ θα παραβρεθούν στην εκδήλωση και θα υπάρξει ενημέρωση στην ιστοσελίδα μας για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ιδιωτική εκπαίδευση.