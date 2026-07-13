ΑΣΕΠ – ΟΠΣΥΔ: Η ΟΙΕΛΕ ζητά νομοθετική ρύθμιση για την πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών

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Η ΟΙΕΛΕ ζητά με επείγουσα επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας νομοθετική παρέμβαση για την πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας συγκεκριμένης κατηγορίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ένσταση στον ΑΣΕΠ.

H ΟΙΕΛΕ ζητά την άμεση επίλυση του ζητήματος που αφορά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι υπηρέτησαν ως δάσκαλοι σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, απέστειλε επείγουσα επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, κ. Παπαδομαρκάκη, ζητώντας ενημέρωση και νομοθετική παρέμβαση για το θέμα.

Η παρέμβαση της ΟΙΕΛΕ πραγματοποιήθηκε μετά την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών για τη μοριοδότησή τους στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΥΔ, καθώς και την έναρξη της τριήμερης προθεσμίας για την υποβολή διορθώσεων και ενστάσεων.

Τι υποστηρίζει η ΟΙΕΛΕ

Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, μετά από πολυετείς διεκδικήσεις και τη δέσμευση του πρώην υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη, αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία της συγκεκριμένης κατηγορίας εκπαιδευτικών για τους πίνακες της Ειδικής Εκπαίδευσης του 2025 και της Γενικής Εκπαίδευσης του 2026.

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Ωστόσο, η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι ο ΑΣΕΠ, επικαλούμενος ασάφεια της νομοθεσίας, αναγνωρίζει την προϋπηρεσία μόνο έως το 2013. Όπως επισημαίνει, αναγνωρίζεται η υπηρεσία που προσφέρθηκε με μονοετείς συμβάσεις από το 2004 έως το 2013, αλλά όχι η προϋπηρεσία που αποκτήθηκε μετά το 2013 με διοριστήρια βάσει του ν. 682/1977.

Η αναφορά στον ΑΣΕΠ

Η ΟΙΕΛΕ αναφέρει ακόμη ότι ο ΑΣΕΠ έχει γνωστοποιήσει εγγράφως πως θα αποδεχόταν την πλήρη αναγνώριση της συγκεκριμένης προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρξει σχετική νομοθετική βελτίωση.

Κατά την Ομοσπονδία, αυτό δημιουργεί την ανάγκη για άμεση νομοθετική παρέμβαση, ώστε να αρθεί η ασάφεια που, όπως υποστηρίζει, οδηγεί στη μη αναγνώριση μέρους της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών.

Η συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας

Στην ανακοίνωσή της, η ΟΙΕΛΕ υπενθυμίζει ότι είχε θέσει το συγκεκριμένο θέμα σε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας τον περασμένο Μάιο.

Όπως αναφέρει, τότε είχε ενημερώσει για τη θέση του ΑΣΕΠ και είχε λάβει τη δέσμευση ότι το ζήτημα θα εξεταστεί, καθώς αναγνωρίστηκε η βασιμότητα των επιχειρημάτων που παρουσίασε. Η Ομοσπονδία σημειώνει, ωστόσο, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει νεότερη ενημέρωση, ενώ θεωρεί πως πλέον το θέμα είναι ιδιαίτερα επείγον.

Κάλεσμα για υποβολή ενστάσεων

Μέχρι να υπάρξει, όπως εκφράζει την ελπίδα της, σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Παιδείας, η ΟΙΕΛΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία να υποβάλουν ένσταση στον ΑΣΕΠ.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι θα ενημερώσει εκ νέου τους ενδιαφερόμενους εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με το θέμα.