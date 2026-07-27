Διορισμοί εκπαιδευτικών: Μόλις 114 μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή σε επτά χρόνια

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Η συνεχής αύξηση των προσόντων των υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στην Ειδική Αγωγή δεν συνοδεύεται, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής (Π.ΕΝ.Α.Φ.Α.), από αντίστοιχη ενίσχυση των μόνιμων διορισμών.

Με ανακοίνωσή της, η Ένωση παρουσιάζει στοιχεία από τις τρεις τελευταίες προκηρύξεις του Κύριου Πίνακα ΠΕ11 Ειδικής Αγωγής, υποστηρίζοντας ότι οι ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης παραμένουν ακάλυπτες και ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για τη στελέχωση του κλάδου.

Αυξήθηκαν οι υποψήφιοι και τα ακαδημαϊκά προσόντα

Σύμφωνα με την Π.ΕΝ.Α.Φ.Α., τα στοιχεία των προκηρύξεων 3ΕΑ/2019, 3ΕΑ/2022 και 3ΕΑ/2025 δείχνουν σημαντική αύξηση τόσο του αριθμού των υποψηφίων όσο και των ακαδημαϊκών τους προσόντων. Οι αιτήσεις αυξήθηκαν από 939 το 2019 σε 1.657 το 2025, ενώ σχεδόν ένας στους δύο υποψηφίους (49,67%) διαθέτει πλέον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

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Παράλληλα, καταγράφεται αύξηση όσων διαθέτουν δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, άριστη γνώση ξένων γλωσσών, πιστοποιήσεις γνώσης Η/Υ, εξειδικευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια και επιπλέον ακαδημαϊκά προσόντα.

Όπως επισημαίνεται, τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής επενδύουν διαρκώς χρόνο, κόπο και σημαντικούς οικονομικούς πόρους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

«Μόλις 114 διορισμοί σε επτά χρόνια»

Η Ένωση υποστηρίζει ότι η Πολιτεία δεν ακολουθεί την ίδια πορεία ενίσχυσης, επισημαίνοντας πως την επταετία 2020-2026 πραγματοποιήθηκαν μόλις 114 μόνιμοι διορισμοί ΠΕ11 στην Ειδική Αγωγή. Κατά την Π.ΕΝ.Α.Φ.Α., ο αριθμός αυτός είναι δυσανάλογα μικρός τόσο σε σχέση με την αύξηση των υποψηφίων όσο και με τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

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Τα αιτήματα της Π.ΕΝ.Α.Φ.Α.

Στην ανακοίνωσή της, η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. ζητά την ουσιαστική ενίσχυση των μόνιμων διορισμών ΠΕ11 στην Ειδική Αγωγή, τη θεσμοθέτηση της Παράλληλης Στήριξης στη Φυσική Αγωγή, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών στο μάθημα, καθώς και την επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ11 ΕΑΕ στα ΚΕΔΑΣΥ.

Παράλληλα, τονίζει ότι η επένδυση στην Ειδική Αγωγή δεν αποτελεί μόνο αναγνώριση της επιστημονικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών, αλλά κυρίως υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους μαθητές και βασική προϋπόθεση για μια πραγματικά συμπεριληπτική, ισότιμη και ποιοτική δημόσια εκπαίδευση.