Ανακαίνιση Κατοικίας: Διευρύνονται οι δικαιούχοι – Οι αλλαγές και η νέα προθεσμία

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Περισσότερους ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να καλύψει πλέον η δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, μετά τις αλλαγές που προβλέπει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Οι τροποποιήσεις διευρύνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες, μειώνοντας το απαιτούμενο ποσοστό κυριότητας και αυξάνοντας το επιτρεπόμενο όριο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο να επιστρέψουν περισσότερα ανενεργά ακίνητα στην αγορά και να ενισχυθεί η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Παράλληλα, παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις κλειστές κατοικίες, ενώ η δράση συνεχίζει να χρηματοδοτεί εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης μέσω πόρων του ΕΣΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ.

Οι αλλαγές στη δράση

Με τη νέα ρύθμιση, το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας που απαιτείται για την ένταξη μιας κλειστής κατοικίας στη δράση μειώνεται από 50% σε 20%, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων.

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Παράλληλα, αυξάνεται από 50 kWh σε 100 kWh το ανώτατο όριο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις κατοικίες που παραμένουν ουσιαστικά αχρησιμοποίητες χωρίς να έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης.

Ποιες κατοικίες θεωρούνται επιλέξιμες

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, για τις κλειστές κατοικίες θα πρέπει η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα έτη 2024 και 2025 να μην υπερβαίνει τις 100 kWh, βάσει των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ.

Αντίστοιχα, για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως την υποβολή του αιτήματος για Βεβαίωση Επιλεξιμότητας, η κατανάλωση δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ίδιο όριο, αναλογικά με το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί.

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Παράταση στις αιτήσεις

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις κλειστές κατοικίες παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, ενώ για τις ανοικτές κατοικίες παραμένει σε ισχύ η προθεσμία της 31ης Ιουλίου 2026.

Η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας, με αυτόματη άντληση στοιχείων από την ΑΑΔΕ, το Υπουργείο Εσωτερικών και τον ΔΕΔΔΗΕ.

Μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 61.000 Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας, ενώ οι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν ξεπεράσει τις 250.000.

Σε δεύτερο στάδιο της δράσης, όσοι αποκτήσουν Βεβαίωση Επιλεξιμότητας θα υποβάλουν αίτηση σε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση των εργασιών ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων τους.