Σχολεία: Νέα ΕΠΑΛ από το σχολικό έτος 2026 2027 – Πού ιδρύονται και ποιές σχολικές μονάδες καταργούνται
Πίνακας περιεχομένων
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για την ίδρυση νέων ΕΠΑΛ, την κατάργηση σχολικής μονάδας και τη μετατροπή Εργαστηριακού Κέντρου σε Σχολικό Εργαστήριο από το σχολικό έτος 2026-2027.
Σημαντικές αλλαγές στον χάρτη της επαγγελματικής εκπαίδευσης προβλέπει η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, καθώς από το σχολικό έτος 2026-2027 ιδρύονται επτά νέα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), καταργείται μία σχολική μονάδα και μετατρέπεται ένα Εργαστηριακό Κέντρο σε Σχολικό Εργαστήριο.
Η απόφαση, που υπογράφεται από τους συναρμόδιους υπουργούς, εντάσσεται στον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την αναδιάρθρωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και αφορά τόσο ημερήσια όσο και εσπερινά ΕΠΑΛ σε διάφορες περιοχές της χώρας.
ΕΠΑΛ: Τα προβλήματα στις εγγραφές που αφήνουν μαθητές εκτός
Πού ιδρύονται τα νέα ΕΠΑΛ
Με βάση την υπουργική απόφαση, ιδρύονται οι εξής νέες σχολικές μονάδες:
Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιάσμου (Ροδόπη)
Εσπερινό ΕΠΑΛ Καρλοβασίου (Σάμος)
Εσπερινό ΕΠΑΛ Βουργαρελίου (Άρτα)
Εσπερινό ΕΠΑΛ Άνω Καλεντίνης (Άρτα)
Εσπερινό ΕΠΑΛ Λαγκαδά (Θεσσαλονίκη)
Ημερήσιο ΕΠΑΛ Χερσονήσου (Ηράκλειο Κρήτης)
Εσπερινό ΕΠΑΛ Μυκόνου.
Καταγγελία για τη συστηματική υποβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης: «Ζητάμε ΕΠΑΛ και η Πολιτεία απαντά με ΓΕΛ και κληρώσεις»
Οι τομείς που θα λειτουργήσουν
Τα νέα ΕΠΑΛ θα λειτουργήσουν με τομείς που καλύπτουν βασικές ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως:
Πληροφορικής,
Διοίκησης και Οικονομίας,
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος,
Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας,
Μηχανολογίας,
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού,
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, ανάλογα με τη σχολική μονάδα.
Ποια σχολική μονάδα καταργείται
Παράλληλα, από το νέο σχολικό έτος καταργείται το Ημερήσιο ΕΠΑΛ Γορτυνίας Αρκαδίας, με έδρα τη Στεμνίτσα, το οποίο υπαγόταν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας.
Η απόφαση προβλέπει επίσης την κατάργηση του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Πολυγύρου-ΗΡΩΝ και τη μετατροπή του σε Σχολικό Εργαστήριο του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Πολυγύρου Χαλκιδικής από το σχολικό έτος 2026-2027.
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr