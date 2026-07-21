Δακτύλιος: Πότε παύει να ισχύει στο κέντρο της Αθήνας

Νέο εργαλείο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού αποκτούν οι δήμοι, καθώς ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης τους δίνει τη δυνατότητα να χορηγούν επίδομα γέννησης έως και 3.000 ευρώ, με τους ίδιους να καθορίζουν τους όρους και τα κριτήρια χορήγησης.