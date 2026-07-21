Δακτύλιος: Πότε παύει να ισχύει στο κέντρο της Αθήνας
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Ο Δακτύλιος αναμένεται να επανέλθει το φθινόπωρο.
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το τέλος του Δακτυλίου στην Αθήνα, κλείνοντας τον φετινό του κύκλο.
Ο Δακτύλιος, που εφαρμόζεται από τις 20 Οκτωβρίου, θα πάψει να ισχύει μετά τις 24 Ιουλίου. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι και την Παρασκευή τα οχήματα θα κυκλοφορούν με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας κυκλοφορίας τους.
Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, τα οχήματα με πινακίδες που λήγουν σε 0, 2, 4, 6 και 8 μπορούν να κυκλοφορούν τις ζυγές ημερομηνίες, ενώ εκείνα που λήγουν σε 1, 3, 5, 7 και 9 επιτρέπεται να κινούνται τις μονές ημερομηνίες.
Τα όρια του Δακτυλίου
Όρια εφαρμογής του μικρού δακτυλίου είναι οι εξής λεωφόροι και οδοί:
Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Αλεξάνδρας.
Ο Δακτύλιος εφαρμόζεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και δεν ισχύει τα σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες ή σε ημέρες καθολικής απεργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
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