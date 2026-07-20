Σχολεία 2026-2027: Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι – Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων

Εν αναμονή της ανακοίνωσης της κατανομής των 5.467 μόνιμων διορισμών, υπενθυμίζονται τα βασικά στάδια της διαδικασίας και οι πίνακες από τους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις σε Γενική και Ειδική Αγωγή.

«Ταχεία Πρόσληψη»: Έρχεται το νέο εργαλείο του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για προσλήψεις σε λίγα λεπτά

Πτώση σε Νομικές και Ψυχολογίες, σημαντική άνοδος στις Πολυτεχνικές και ηπιότερη αύξηση στις Ιατρικές προβλέπουν οι εκτιμήσεις για τις Βάσεις 2026.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή στις σχολικές αίθουσες, με το πρώτο κουδούνι για το 2026-2027 να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Ισχυρή μεταβολή του καιρού αναμένεται στην Ελλάδα, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενισχυμένους βοριάδες και πιθανές τοπικές καταιγίδες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ που αφορά τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και τη συμμετοχή σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ για την περίοδο 2026-2027.

Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας φαίνεται πως βρίσκεται το πακέτο μέτρων που προετοιμάζει η κυβέρνηση για τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό επιτελείο να έχει ήδη παρουσιάσει στον πρωθυπουργό τις βασικές παρεμβάσεις και το δημοσιονομικό τους αποτύπωμα.

Σκηνές άγριας βίας με θύμα μία 15χρονη εκτυλίχθηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου μια προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ ανήλικων κοριτσιών εξελίχθηκε σε ξυλοδαρμό.

Η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα αποκτά ακόμη μία Νομική Σχολή, μετά την πιστοποίηση του νέου προπτυχιακού προγράμματος Νομικής του Πανεπιστημίου Keele από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών και Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τηλέμαχος Κουντούρης, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της έγκαιρης στελέχωσης των σχολείων με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές, καθώς το νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών που επηρεάζει τη χώρα αναμένεται να διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες.

Με σημαντικές παρεμβάσεις για τη δημόσια εκπαίδευση, τις σχολικές υποδομές, την καινοτομία και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, στην Κέρκυρα την Πέμπτη.

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη περιλάμβανε σειρά αναφορών στην Παιδεία, με έμφαση στην αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών, τις επενδύσεις στις φοιτητικές εστίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΑΕΙ.

Έως την Παρασκευή, 31 Ioυλίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση στο gov.gr για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ύψους 1.500 ευρώ -2.500 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Αλλαγές στις συντάξεις χηρείας δρομολογεί το υπουργείο Εργασίας, με τη σχετική τροπολογία να αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός του Ιουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος και να υποβάλουν την αίτηση οι ίδιοι, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά τους στοιχεία πρόσβασης.

Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Στέφανου Παραστατίδη επιβεβαιώνει ότι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξακολουθούν να εξαιρούνται από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), μετά τις αλλαγές που εισήγαγε ο νόμος 5143/2024.

Προαναγγελία εξελίξεων στο ζήτημα των εργασιακών δικαιωμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών βλέπουν οι ΣΥΝΕΚ μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διακρίσεις σε βάρος εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 23.59 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την εισαγωγή μαθητών στις 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2026-27 σε τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Ο χάρτης των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 24 Ιουλίου

Σχολεία 2026-2027: Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι – Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων

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Μαθητές και εκπαιδευτικοί μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή στις σχολικές αίθουσες, με το πρώτο κουδούνι για το 2026-2027 να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.