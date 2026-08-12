Ιδιωτική Εκπαίδευση: Στο τραπέζι νομοθετικές παρεμβάσεις – Τι συζήτησαν ΟΙΕΛΕ και Υπουργείο Παιδείας

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Στο επίκεντρο της συνάντησης του προέδρου της ΟΙΕΛΕ, Γιώργου Χριστόπουλου, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, βρέθηκαν χρόνια και εκκρεμή ζητήματα που αφορούν την ιδιωτική εκπαίδευση και τις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η αναφορά της ΟΙΕΛΕ ότι από την πλευρά του Υπουργείου μεταφέρθηκε η ισχυρή βούληση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, να δοθούν άμεσα λύσεις σε αιτήματα του κλάδου. Στη συζήτηση τέθηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα εποπτείας της ιδιωτικής εκπαίδευσης, εκκρεμότητες γύρω από την αναγνώριση προϋπηρεσίας, καθώς και αναγκαίες νομοθετικές βελτιώσεις, με την Ομοσπονδία να αναμένει πλέον τις σχετικές πρωτοβουλίες της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ:

Γόνιμη συνάντηση του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ με τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ κ. Γ. Παπαδομαρκάκη

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, σε εξαιρετικό κλίμα, συνάντηση του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ Γιώργου Χριστόπουλου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. Γ. Παπαδομαρκάκη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η επίλυση χρόνιων προβλημάτων της ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπως ζητήματα εποπτείας, εκκρεμότητες σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας καθώς και αναγκαίες νομοθετικές βελτιώσεις.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ανέλυσε τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, επισημαίνοντας ότι η εύρυθμη λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι προς όφελος τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των ιδιωτικών σχολείων. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας μετέφερε την ισχυρή βούληση της Υπουργού Παιδείας κ. Ζαχαράκη να υπάρξουν άμεσα λύσεις στα δίκαια αιτήματα του κλάδου μας. Αναμένουμε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, με την ελπίδα ότι τα αιτήματα της ΟΙΕΛΕ και του κλάδου θα εξεταστούν με τη δέουσα ευαισθησία και υπευθυνότητα. Άλλωστε, η διασφάλιση καλών εργασιακών συνθηκών θα συμβάλει στην παραμονή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στα σχολεία τους, αποτρέποντάς τους από την αναζήτηση αξιοπρεπών συνθηκών απασχόλησης σε άλλου επαγγελματικούς χώρους.