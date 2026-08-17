ΑΣΕΠ: Αναβρασμός στους αναπληρωτές μετά τους νέους πίνακες – Τι ζητούν

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Έντονη κριτική στο ισχύον σύστημα κατάταξης και προσλήψεων εκπαιδευτικών ασκεί το Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών, με αφορμή τη δημοσίευση των νέων πινάκων του ΑΣΕΠ και τις σημαντικές ανακατατάξεις που καταγράφονται στις θέσεις των υποψηφίων.

Όπως επισημαίνει, εκπαιδευτικοί με πολυετή παρουσία στα σχολεία βλέπουν τη θέση τους να υποχωρεί ακόμη και κατά χιλιάδες θέσεις, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τις προοπτικές πρόσληψης ή μόνιμου διορισμού τους.

Το Συντονιστικό στρέφεται κατά του λεγόμενου «προσοντολογίου», υποστηρίζοντας ότι έχει εντείνει τον ανταγωνισμό και την εργασιακή ανασφάλεια των αναπληρωτών, ενώ τα πάγια κενά στα σχολεία εξακολουθούν να καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό με συμβασιούχους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, απορρίπτει την προοπτική γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και συνέντευξης και ζητά, μεταξύ άλλων, μαζικούς μόνιμους διορισμούς, μονιμοποίηση των αναπληρωτών με βάση το πτυχίο και το σύνολο της προϋπηρεσίας, καθώς και κατάργηση του ν. 4589/2019 και της ελαστικής εργασίας στην εκπαίδευση.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών :

Νέοι πίνακες ΑΣΕΠ: Το προσοντολόγιο χτυπά ξανά

Σήμερα δημοσιεύτηκαν οι νέοι πίνακες του ΑΣΕΠ και ο αναβρασμός στους αναπληρωτές και τις αναπληρώτριες είναι τεράστιος. Οι ανακατατάξεις είναι πρωτοφανείς: εκπαιδευτικοί που εργάζονται εδώ και χρόνια στα σχολεία βλέπουν τη θέση τους να μετακινείται ακόμη και κατά χιλιάδες θέσεις κάτω, ενώ για πολλές και πολλούς η προοπτική της πρόσληψης ή του διορισμού απομακρύνεται ξανά. Για ακόμη μία φορά, η ζωή και η εργασία μας κρέμονται από έναν πίνακα που αλλάζει, ανατρέπεται και μας υποχρεώνει να ξεκινήσουμε ξανά τον αγώνα από την αρχή.

Και κάπου εδώ αποκαλύπτεται τι πραγματικά σημαίνει το προσοντολόγιο.

Μας είπαν ότι θα φέρει «αξιοκρατία». Στην πραγματικότητα έφερε έναν διαρκή ανταγωνισμό μεταξύ μας. Το πτυχίο δεν αρκεί. Η προϋπηρεσία δεν κατοχυρώνει. Τα χρόνια μέσα στις τάξεις δεν εξασφαλίζουν ούτε τη δουλειά ούτε την προοπτική του διορισμού. Πάντα χρειάζεται κάτι ακόμη: ένα μεταπτυχιακό, μια πιστοποίηση, ένας νέος τίτλος, περισσότερα μόρια. Το σύστημα χρειάζεται περισσότερους υποψηφίους που θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους.

Και ενώ εμείς αλλάζουμε θέσεις στους πίνακες, τα κενά στα σχολεία παραμένουν. Οι εκπαιδευτικοί που τα καλύπτουμε, όμως, παραμένουμε προσωρινοί. Μετακινούμαστε από περιοχή σε περιοχή, δουλεύουμε με συμβάσεις, απολυόμαστε το καλοκαίρι και περιμένουμε κάθε χρόνο να δούμε αν και πού θα εργαστούμε.

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Αυτό δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι πολιτική επιλογή.

Το κράτος γνωρίζει πολύ καλά πόσους εκπαιδευτικούς χρειάζονται τα σχολεία. Παρ’ όλα αυτά, αντί να καλύψει τις ανάγκες με μόνιμο προσωπικό, διατηρεί ένα καθεστώς αδιοριστίας και ελαστικής εργασίας και μας βάζει να παλεύουμε μεταξύ μας για μια θέση. Έτσι, ένα συλλογικό δικαίωμα μετατρέπεται σε ατομικό αγώνα και η ευθύνη μεταφέρεται σε εμάς: αν δεν προσληφθείς, δεν έχεις αρκετά μόρια· αν πέσεις στον πίνακα, δεν προσπάθησες αρκετά· αν δεν διοριστείς, πρέπει να αποκτήσεις κι άλλα προσόντα.

Την ίδια στιγμή, η ανάγκη μας για εργασία έχει γίνει πεδίο κερδοφορίας. Πληρώνουμε για τίτλους, πιστοποιήσεις και προσόντα, πολλά από τα οποία αποκτώνται όχι επειδή τα χρειαζόμαστε ως εκπαιδευτικοί, αλλά επειδή τα χρειαζόμαστε για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Όσο μεγαλώνει η ανασφάλεια, τόσο μεγαλώνει και η αγορά που χτίζεται γύρω από αυτήν.

Γι’ αυτό και δεν θα δεχτούμε ως «λύση» έναν ακόμη μεγαλύτερο διαγωνισμό.

Όχι στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Όχι στη συνέντευξη. Όχι σε κάθε νέο φίλτρο που θα αποφασίζει ποια και ποιος είναι «αρκετά καλός» για να εργαστεί στα σχολεία.

Δεν χρειαζόμαστε νέες εξετάσεις και νέες διαδικασίες επιλογής. Εργαζόμαστε ήδη στα σχολεία και καλύπτουμε κάθε χρόνο τους ίδιους μας τους εαυτούς.

Και δεν ξεχνάμε ποιοι διαμόρφωσαν αυτή την πραγματικότητα. Το προσοντολόγιο θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4589/2019, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και υπουργίας Κώστα Γαβρόγλου. Η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το διατηρεί και το εμβαθύνει. Δεν θα επιτρέψουμε ούτε στη μία ούτε στην άλλη πλευρά να παρουσιάζεται ως λύση ενός προβλήματος που οι ίδιες πολιτικές δημιούργησαν και συνεχίζουν.

Δεν θέλουμε έναν πιο «δίκαιο» τρόπο να ανταγωνιζόμαστε. Θέλουμε να τελειώσει ο ίδιος ο ανταγωνισμός.

Διεκδικούμε:

· Μαζικούς μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των πραγματικών, πάγιων και διαρκών αναγκών.

· Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτ(τι)ών αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και ολόκληρη την προϋπηρεσία.

· Κατάργηση του προσοντολογίου και του ν. 4589/2019.

· Όχι στον γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ και στη συνέντευξη.

· Κατάργηση της ελαστικής εργασίας στην εκπαίδευση.

· Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλες και όλους.

Οι πίνακες σήμερα μας έδειξαν ξανά πόσο σαθρό είναι το έδαφος πάνω στο οποίο μας έχουν βάλει να πατάμε. Η απάντηση δεν είναι να μάθουμε να κινούμαστε καλύτερα πάνω στην «κινούμενη άμμο». Είναι να βγούμε όλες και όλοι μαζί από αυτήν.