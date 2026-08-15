ΑΣΕΠ: 420 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό

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Λιμενικό Σώμα: Έρχονται 420 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ – Τετράμηνη εκπαίδευση και τοποθετήσεις εντός του 2026

Στην ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος με 420 νέα στελέχη προχωρά το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τις σχετικές διαδικασίες να αναμένεται να κινηθούν άμεσα. Για τις νέες προσλήψεις και την αναβάθμιση του Σώματος με σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα μίλησε σε συνέντευξή του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων Λιμενοφυλάκων προβλέπεται σύστημα μοριοδότησης, ενώ σε συνέχεια της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης αναμένεται η έκδοση προκήρυξης για την πρόσληψη 420 Λιμενοφυλάκων μέσω ΑΣΕΠ.

Η διαδικασία για τις 420 προσλήψεις

Η σχετική διάταξη προστέθηκε με τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο «Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», το οποίο ψηφίστηκε στις 9 Ιουνίου 2026.

Μετά την ψήφιση της διάταξης, σειρά παίρνει η προκήρυξη για την πρόσληψη των 420 Λιμενοφυλάκων, με τη διαδικασία επιλογής να πραγματοποιείται μέσω ΑΣΕΠ και με σύστημα μοριοδότησης.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι οι διαδικασίες θα προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς, ώστε η ένταξη στη σχολή, η τετράμηνη φοίτηση και στη συνέχεια η τοποθέτηση των νέων στελεχών στις υπηρεσίες να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο 2026.

Τι προβλέπεται για την εξέλιξη των νέων Λιμενοφυλάκων

Διαφοροποίηση προβλέπεται ως προς τον χρόνο που απαιτείται για την προαγωγή όσων καταταγούν στο Λιμενικό Σώμα μέσω του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

Ειδικότερα, ο χρόνος παραμονής στον βαθμό του Λιμενοφύλακα για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό, για όσους κατατάσσονται με το σύστημα μοριοδότησης, προσαυξάνεται κατά τρία έτη πραγματικής υπηρεσίας σε σχέση με τον αντίστοιχο χρόνο που προβλέπεται για όσους εισέρχονται μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.