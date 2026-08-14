Απόφαση ΣτΕ για ιδιωτικά Πανεπιστήμια – ΣΥΡΙΖΑ: Καμία νομιμοποίηση στις μεθοδεύσεις της ΝΔ – Ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει να καταργηθεί

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Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια από τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απόφαση του ΣτΕ. “Ασφάλεια Δικαίου είναι η υπεράσπιση του άρθρου 16” σημειώνει.

«Η σημερινή απόφαση του ΣτΕ, που ακυρώνει τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών τριών ιδιωτικών “πανεπιστημίων” που αδειοδοτήθηκαν, εκθέτει τον κυβερνητικό σχεδιασμό της ΝΔ και επιβεβαιώνει τις σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε η παράκαμψη του άρθρου 16» σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

«Η δημιουργία ενός παράλληλου ιδιωτικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί τετελεσμένο», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει να καταργηθεί, προσθέτοντας πως «να υπερασπιστούμε το άρθρο 16 στο γράμμα και το πνεύμα του» αλλά και ότι «η Παιδεία είναι κοινωνικό δικαίωμα, όχι εμπόρευμα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η σημερινή απόφαση του ΣτΕ, που ακυρώνει τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών τριών ιδιωτικών ‘πανεπιστημίων’ που αδειοδοτήθηκαν, εκθέτει τον κυβερνητικό σχεδιασμό της ΝΔ και επιβεβαιώνει τις σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε η παράκαμψη του άρθρου 16. Καμία ασφάλεια δικαίου δε παράγεται από τον νόμο Πιερρακάκη, καμία εξασφάλιση σπουδών δεν δίνουν στη νέα γενιά της χώρας οι ακροβασίες γύρω από το σύνταγμα και η νομοθέτηση ερήμην του συντάγματος.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχείρησε να δημιουργήσει τετελεσμένα σε βάρος του δημόσιου πανεπιστημίου. Η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι η δημιουργία ενός παράλληλου ιδιωτικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί τετελεσμένο. Ρητά, ξεκάθαρα, κατηγορηματικά.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ η θέση είναι καθαρή:

– Ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει να καταργηθεί.

– Να υπερασπιστούμε το άρθρο 16 στο γράμμα και το πνεύμα του.

– Η Παιδεία είναι κοινωνικό δικαίωμα, όχι εμπόρευμα.

Η Αριστερά δεν υπάρχει για να διαχειρίζεται ή να νομιμοποιεί τα τετελεσμένα της Δεξιάς. Οφείλει να τα ανατρέπει.

Και εδώ βρίσκεται η ουσιαστική πολιτική διαφορά μας από άλλες απόψεις που ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα: Δεν πιστεύουμε ότι ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει απλώς να ‘διορθωθεί’, να ‘αναμορφωθεί’ ή να γίνει λίγο πιο αυστηρός. Πρέπει να καταργηθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι σήμερα η μόνη πολιτική δύναμη που το αναφέρει και το διατυπώνει ξεκάθαρα και με σαφήνεια».