Απόφαση ΣτΕ για ιδιωτικά πανεπιστήμια – Φοιτητές: «Ο νόμος Πιερρακάκη δεν διορθώνεται, πρέπει να καταργηθεί»

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Την κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την ανάκληση των αδειών λειτουργίας τους ζητά το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), με αφορμή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της άδειας λειτουργίας τριών ιδιωτικών «πανεπιστημίων» για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Σε ανακοίνωσή της, η Εκτελεστική Γραμματεία του ΜΑΣ υποστηρίζει ότι η απόφαση αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα στη διαδικασία αδειοδότησης, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για ακατάλληλες εγκαταστάσεις, πιστοποιήσεις προγραμμάτων σπουδών με fast track διαδικασίες και χωρίς επαρκή κριτήρια, καθώς και για σχέση μέλους επιτροπής αξιολόγησης της ΕΘΑΑΕ με ελεγχόμενο ΝΠΠΕ.

Το ΜΑΣ επαναφέρει το αίτημά του για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Ανώτατη Εκπαίδευση, καλώντας παράλληλα σε ανάκληση των αδειών λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΜΑΣ:

Να καταργηθεί ο νόμος Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά «πανεπιστήμια»!

Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Ανώτατη Εκπαίδευση!

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) να ακυρώσει την άδεια λειτουργίας τριών ιδιωτικών «πανεπιστημίων» για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη να καταργηθεί ο νόμος Πιερρακάκη. Ταυτόχρονα, εκθέτει όλα τα κόμματα που έτρεξαν να υπερασπιστούν τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια στο όνομα των αποφάσεων του ΣτΕ και να κλείσουν το μάτι στους εμπόρους της γνώσης.

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Στην ουσία της, αυτή η απόφαση αναδεικνύει:

τις ακατάλληλες εγκαταστάσεις των ιδιωτικών Πανεπιστημίων, των οποίων ο έλεγχος και η διόρθωση δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.

τις πιστοποιήσεις Προγραμμάτων Σπουδών χωρίς ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, με fast track διαδικασίες.

το γεγονός ότι μέλος της επιτροπής αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕΕ) είχε σχέση με το ελεγχόμενο Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ).

Δηλαδή, όλα όσα είχαν ήδη καταγγείλει οι Φοιτητικοί Σύλλογοι, για τα οποία η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας έκαναν τα στραβά μάτια!

Φυσικά, δεν πρόκειται για διοικητικά λάθη ή αστοχίες κατά τη διαδικασία αδειοδότησης αλλά είναι ακριβώς τα προδιαγεγραμμένα αποτελέσματα της λειτουργίας των Πανεπιστημίων με τα κριτήρια της αγοράς. Ακατάλληλες υποδομές, προγράμματα σπουδών που κόβονται και ράβονται με βάση αγοραία κριτήρια, fast track αδειοδοτήσεις χωρίς κανέναν έλεγχο, φοιτητές και οικογένειες που πληρώνουν το μάρμαρο. Αυτές είναι οι συνέπειες του επιχειρηματικού πανεπιστημίου που αντιμετωπίζει τη γνώση ως εμπόρευμα, τον φοιτητή ως πελάτη και το πανεπιστήμιο ως επιχειρηματική επένδυση,

Η βιασύνη της κυβέρνησης να υλοποιήσει το συγκεκριμένο πλαίσιο και να υποσχεθεί πως «όλα τα Προγράμματα Σπουδών των ιδιωτικών Πανεπιστήμιων θα συνεχιστούν κανονικά» και ότι «δε θα χαθεί το εξάμηνο» σε ΑΕΙ που ακυρώθηκε η λειτουργία τους(!), αποδεικνύει τις δεσμεύσεις της στα επιχειρηματικά συμφέροντα και στη διασφάλιση της κερδοφορίας τους.

Ο νόμος Πιερρακάκη δε διορθώνεται. Πρέπει να καταργηθεί! Να ανακληθούν οι άδειες λειτουργίας των ιδιωτικών “πανεπιστημίων”. Η κυβέρνηση να σταματήσει να παίζει με την αγωνία χιλιάδων νέων και των οικογενειών τους.

Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι πτυχία με αξία και δωρεάν σπουδές σε ένα αποκλειστικά δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι το σύγχρονο για τους φοιτητές και θα ακουστεί δυνατά στις 5 Σεπτέμβρη στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ!