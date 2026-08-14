Ιδιωτικά Πανεπιστήμια – Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων μετά την απόφαση του ΣτΕ: «Μονόδρομος οι παραιτήσεις των εμπλεκομένων»

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Η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων, σε ανακοίνωσή της, καταγγέλλει «αδιαφάνεια στη σχετική διαδικασία» μετά τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που ανέστειλε την άδεια λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια – Η Ένωση στρέφεται ευθέως κατά της ηγεσίας της ΕΘΑΑΕ και του Υπουργείου Παιδείας, τονίζοντας ότι οι παραιτήσεις των εμπλεκομένων αποτελούν τον μόνο δρόμο, ενώ προειδοποιεί πως το ζήτημα της αδειοδότησης θα έχει και συνέχεια στη Δικαιοσύνη.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση αναφέρει πως «με αίσθημα απόλυτης δικαίωσης των θέσεών μας για τον νόμο 5094/24 για τα ΝΠΠΕ, πληροφορηθήκαμε την απόφαση του 3ου Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με προεδρεύοντα τον Αντιπρόεδρο κ. Δ. Κυριλλόπουλο». Στην ανακοίνωση τονίζεται η ιδιότητα της Ένωσης ως προσφεύγουσας στις Αιτήσεις Ακυρώσεως και ως θεσμικού οργάνου που προασπίζεται τη νομιμότητα στον κλάδο της ιδιωτικής πανεπιστημιακής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η Ένωση σημειώνει ότι είχε αναδείξει επανειλημμένα, τους τελευταίους 18 μήνες, τα «σκοτεινά σημεία και την αδιαφάνεια» στη διαδικασία αδειοδότησης των ΝΠΠΕ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με εξώδικο που απεστάλη στις 18 Ιουνίου 2025 προς το Υπουργείο Παιδείας, την ΕΘΑΑΕ και τον ΕΟΠΠΕΠ, είχαν επισημανθεί «ασύλληπτα σκάνδαλα» που, όπως επισημαίνεται, κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

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Με δεύτερο εξώδικο στις 4 Αυγούστου 2025, ζητήθηκε να ληφθούν μέτρα και να δημοσιοποιηθούν οι φάκελοι των αιτήσεων αδειοδότησης. Ωστόσο, αντί απάντησης, το Υπουργείο Παιδείας, δύο ημέρες πριν το θερινό κλείσιμο της Βουλής, νομοθέτησε την ασυλία των μελών της ΕΘΑΑΕ και του ΕΟΠΠΕΠ.

Η Ένωση υπογραμμίζει πως πλέον «ο Ελληνικός λαός γνωρίζει τον λόγο». Επισημαίνεται ότι, κατά τη σημερινή τελεσίδικη κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ΕΘΑΑΕ φέρει «βαρύτατη ευθύνη» για όσα προηγήθηκαν τους προηγούμενους μήνες.

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις τοποθετήσεις, συνεντεύξεις και δηλώσεις του Προέδρου της ΕΘΑΑΕ, οι οποίες, σύμφωνα με την Ένωση, «μείωναν χαρακτηριστικά» τη σοβαρότητα των ζητημάτων, διαβεβαιώνοντας ότι «όλα έχουν καλώς». Η απόφαση χαρακτηρίζεται «ράπισμα στο πρόσωπο του Προέδρου Μήτκα», με την επισήμανση ότι σε κάθε ευνομούμενο κράτος ο Πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής θα έπρεπε ήδη να έχει υποβάλει την παραίτησή του.

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Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την απόφαση του ΣτΕ χαρακτηρίζεται «ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα». Η Ένωση σχολιάζει πως θεωρούσε ότι η προσφυγή στη δικαιοσύνη αποτελεί κατοχυρωμένο και αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο, παρουσιάζεται ως «προσφορά» της εκτελεστικής εξουσίας που προβλέφθηκε στον νόμο 5094/24 για να διασφαλιστεί η αδιάβλητη διαδικασία αδειοδότησης των ΝΠΠΕ.

Το θέμα της αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, χαρακτηριζόμενο ως «σκάνδαλο», αναμένεται να έχει συνέχεια. Η Ένωση επισημαίνει ότι τα πεπραγμένα των νέων αδειοδοτήσεων ΝΠΠΕ που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, θεωρούνται εξίσου, αν όχι περισσότερο, «σκανδαλώδη» από αυτά που απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας.