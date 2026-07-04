Τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 17 ετών – Πρόστιμα και ασφάλιση

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Βασικός πυρήνας είναι η πλήρης απαγόρευση και τους κάτω των 17 ετών.

Ηλεκτρικά πατίνια: Η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Μεταφορών έρχεται με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την πρόληψη ατυχημάτων και την αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση των συγκεκριμένων οχημάτων.

Πλήρης απαγόρευση για κάτω των 17 ετών

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο briefing των πολιτικών συντακτών, η ρύθμιση απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο από άτομα κάτω των 17 ετών.

Εξαιρούνται τα ειδικά οχήματα που αφορούν άτομα με αναπηρία.

Υποχρεωτική ασφάλιση

Η ρύθμιση προβλέπει επίσης υποχρεωτική ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για τους κατόχους ηλεκτρικών πατινιών.

Παράλληλα, οι οδηγοί θα πρέπει, όταν κυκλοφορούν, να έχουν μαζί τους νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης.

Πρόστιμο 350 ευρώ για κυκλοφορία σε δρόμους υψηλής ταχύτητας

Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για όσους κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε δρόμους όπου το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι άνω των 50 χιλιομέτρων την ώρα.

Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 ευρώ στα 350 ευρώ, με στόχο να αποτραπεί η χρήση πατινιών σε δρόμους όπου ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος είναι αυξημένος.

Απαγόρευση πώλησης και ενοικίασης σε ανηλίκους

Η ρύθμιση δεν περιορίζεται μόνο στους οδηγούς, αλλά επεκτείνεται και στις επιχειρήσεις που πωλούν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια.

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η πώληση, η εκμίσθωση και κάθε μορφή διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Πρόστιμο 1.000 ευρώ στις εταιρείες

Οι εταιρείες που θα πωλούν, θα διαθέτουν ή θα εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών θα τιμωρούνται με πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να βάλει ευθύνη και στην πλευρά της αγοράς, ώστε να περιοριστεί η πρόσβαση των ανηλίκων στα οχήματα αυτά.

Το σκεπτικό της ρύθμισης

Η παρέμβαση έρχεται μετά την αύξηση των περιστατικών με ηλεκτρικά πατίνια και τους τραυματισμούς ανηλίκων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται, σε έναν χρόνο περίπου 400 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από τραυματισμό με πατίνι, ενώ πρόσφατα περιστατικά με θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς ανηλίκων έφεραν ξανά το θέμα στο προσκήνιο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας τόνισε ότι η οδική ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ενισχυθεί η ασφάλεια στους δρόμους, να περιοριστούν τα ατυχήματα και να προστατευθεί η ανθρώπινη ζωή, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά.

Με τη νέα ρύθμιση, οι ανήλικοι κάτω των 17 ετών δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια στον δρόμο.

Οι κάτοχοι θα πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη, οι οδηγοί να διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα σε περίπτωση ελέγχου, ενώ οι εταιρείες θα είναι υποχρεωμένες να μην διαθέτουν πατίνια σε ανηλίκους κάτω από το προβλεπόμενο όριο ηλικίας.

Το νέο πλαίσιο δείχνει ότι η χρήση ηλεκτρικών πατινιών αντιμετωπίζεται πλέον ως ζήτημα οδικής ασφάλειας και προστασίας ανηλίκων.

Η απαγόρευση για κάτω των 17 ετών, η υποχρεωτική ασφάλιση και τα αυξημένα πρόστιμα επιχειρούν να περιορίσουν τους κινδύνους και να βάλουν σαφέστερους κανόνες σε ένα μέσο μετακίνησης που εξαπλώθηκε γρήγορα τα τελευταία χρόνια.