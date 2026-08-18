«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Έως και την Παρασκευή οι αιτήσεις – Τα ποσά

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Έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, στις 23:59, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», το οποίο προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και πρόσθετη στήριξη για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμη από τις 10 Αυγούστου για όλα τα ΑΦΜ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με δύο τρόπους:

Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με τη χρήση κωδικών Taxisnet.

Με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού, το αναβαθμισμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε με στόχο τη βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, τη μεγαλύτερη διάχυση της επισκεψιμότητας τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά, καθώς και την ενίσχυση της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής.

Έμφαση στις διακοπές εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το πρόγραμμα στην ενίσχυση του τουρισμού κατά τους μήνες εκτός της υψηλής περιόδου. Συγκεκριμένα, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές που θα πραγματοποιηθούν από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο.

Παράλληλα, τα ποσά ενίσχυσης για τους δυνητικούς δικαιούχους είναι αυξημένα κατά τους χειμερινούς και τους ενδιάμεσους μήνες του έτους, με στόχο την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και πέραν της θερινής περιόδου.

Το νέο πρόγραμμα αποκτά παράλληλα ενισχυμένο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά όρια, ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 19.000 ευρώ στις 21.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 ευρώ, έναντι 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Στις μονογονεϊκές και στις οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα τέκνα, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο, χωρίς ανώτατο όριο ως προς τον αριθμό των παιδιών.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι όλων των κατηγοριών που θα κληρωθούν και έχουν τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα θα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε τέκνο.

Σημαντική αλλαγή αφορά και τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, καθώς και τις οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ, οι οποίες εντάσσονται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα χωρίς εισοδηματικό κριτήριο.

Σε δύο φάσεις η υλοποίηση του προγράμματος

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Κατά τη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση. Οι δικαιούχοι θα προκύψουν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας, η κλήρωση της οποίας θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια συμμετοχής στην ιστοσελίδα vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027.

Παράλληλα, λειτουργεί το Γραφείο Υποστήριξης του Προγράμματος, καθημερινά από τις 09:00 έως τις 17:00, στο τηλέφωνο 210 2150231.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ φορέας υλοποίησης είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.