Νέοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ: Ψηφιακό Πελατολόγιο σε γάμους, βαπτίσεις, catering και επιχειρήσεις εκδηλώσεων

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Η ΑΑΔΕ επεκτείνει το Ψηφιακό Πελατολόγιο σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κοινωνικών εκδηλώσεων, μετά τα υψηλά ποσοστά παραβατικότητας που καταγράφηκαν στον κλάδο του αυτοκινήτου. Το νέο σύστημα θα διασταυρώνει σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία των πελατών με τα φορολογικά δεδομένα και την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Σε νέα φάση περνά το Ψηφιακό Πελατολόγιο της ΑΑΔΕ, καθώς μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων στον κλάδο του αυτοκινήτου, όπου η παραβατικότητα ξεπέρασε το 60%, το μέτρο επεκτείνεται σε νέους επαγγελματικούς κλάδους που θεωρούνται υψηλού φορολογικού κινδύνου.

Στο επίκεντρο των νέων ελέγχων βρίσκονται πλέον επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως κτήματα γάμων και δεξιώσεων, αίθουσες εκδηλώσεων, εταιρείες catering, επιχειρήσεις ήχου και φωτισμού, καθώς και επαγγελματίες που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση γάμων, βαπτίσεων, εταιρικών εκδηλώσεων και ιδιωτικών πάρτι. Πρόκειται για κλάδους όπου εξακολουθεί να πραγματοποιείται σημαντικός όγκος συναλλαγών με μετρητά, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο φοροδιαφυγής.

Πώς λειτουργεί το Ψηφιακό Πελατολόγιο

Με το νέο σύστημα, κάθε πελάτης που εισέρχεται σε επιχείρηση η οποία έχει ενταχθεί στο Ψηφιακό Πελατολόγιο καταγράφεται ηλεκτρονικά και τα στοιχεία αποστέλλονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ.

Στη συνέχεια πραγματοποιούνται διασταυρώσεις με τα δεδομένα της πλατφόρμας myDATA, προκειμένου να διαπιστωθεί αν για κάθε συναλλαγή έχει εκδοθεί η αντίστοιχη απόδειξη ή το σχετικό τιμολόγιο.

Με αυτόν τον τρόπο, η φορολογική διοίκηση αποκτά εικόνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε πραγματικό χρόνο, ενώ κατά τους επιτόπιους ελέγχους η παρουσία πελάτη που δεν έχει καταχωριστεί στο σύστημα μπορεί να αποτελέσει ένδειξη φορολογικής παράβασης και να οδηγήσει στην επιβολή προστίμων ή ακόμη και σε εκτενέστερο φορολογικό έλεγχο.

Διασταυρώσεις και με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να αξιοποιεί τα στοιχεία του Ψηφιακού Πελατολογίου και σε συνδυασμό με τα δεδομένα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Εάν, για παράδειγμα, μια επιχείρηση εμφανίζει αυξημένη προσέλευση πελατών αλλά δηλώνει μικρό αριθμό εργαζομένων σε βάρδια, θα ενεργοποιείται αυτόματα ένδειξη κινδύνου τόσο για πιθανή φοροδιαφυγή όσο και για αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων

Τα στοιχεία από την εφαρμογή του Ψηφιακού Πελατολογίου στον κλάδο του αυτοκινήτου δείχνουν, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, υψηλά ποσοστά παραβατικότητας.

Κατά το 2025 πραγματοποιήθηκαν 949 στοχευμένοι έλεγχοι, από τους οποίους οι 505 αποκάλυψαν παραβάσεις, με ποσοστό 53,2%. Συνολικά καταγράφηκαν 5.882 φορολογικές παραβάσεις, μεταξύ των οποίων περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις μη διαβίβασης αποδείξεων στο myDATA και ισάριθμες παραβάσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων. Παράλληλα, η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ξεπέρασε τις 100.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν και αναστολές λειτουργίας επιχειρήσεων.

Από τις αρχές του τρέχοντος έτους οι έλεγχοι έχουν ενταθεί ακόμη περισσότερο. Σε 1.145 στοχευμένους ελέγχους εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 693 επιχειρήσεις, ανεβάζοντας το ποσοστό παραβατικότητας στο 60,5%.

Συνολικά διαπιστώθηκαν 6.292 παραβάσεις, με τα περισσότερα ευρήματα να αφορούν συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων, δραστηριότητες υποστήριξης μεταφορών, επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου οχημάτων, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και επιχειρήσεις χερσαίων μεταφορών επιβατών.

Μέχρι σήμερα έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 500.000 ευρώ, με την ΑΑΔΕ να προχωρά πλέον στη διεύρυνση του Ψηφιακού Πελατολογίου και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους, ενισχύοντας τα εργαλεία της για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.