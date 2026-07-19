Έρχεται νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό – Πώς διαμορφώνονται οι αποδοχές

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Όπως επισημαίνουν οικονομικοί αναλυτές, η ουσιαστική ενίσχυση των εισοδημάτων θα εξαρτηθεί τελικά από την πορεία του πληθωρισμού και τη δυνατότητα της οικονομίας να στηρίξει μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο ο μέσος μεικτός μισθός στον ιδιωτικό τομέα να φτάσει τα 1.500 ευρώ έως το τέλος του 2027. Ωστόσο, οι πραγματικές αποδοχές των εργαζομένων εξακολουθούν να πιέζονται, καθώς οι αυξήσεις στους μισθούς απορροφώνται σε μεγάλο βαθμό από το αυξημένο κόστος ζωής και τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, η οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων ετών δεν έχει μεταφραστεί σε αντίστοιχη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, με την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων να παραμένει στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ο σχεδιασμός για τον κατώτατο μισθό

Σήμερα, ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 920 ευρώ μεικτά, μετά την αύξηση κατά 4,55% που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026.

Κατώτατος μισθός: Πότε εξετάζεται να αυξηθεί

Ο κυβερνητικός στόχος προβλέπει νέα αύξηση στα 950 ευρώ μεικτά το 2027, ενώ δεν αποκλείεται το τελικό ποσό να είναι υψηλότερο, ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες.

Την ίδια στιγμή, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν και οι μισθολογικές ωριμάνσεις, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 συμπληρώνεται η πρώτη τριετία μετά το «ξεπάγωμα» των προσαυξήσεων προϋπηρεσίας.

Έτσι, εργαζόμενος που προσλήφθηκε για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2024 και αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, θα δει αυτόματη αύξηση 10%, με τις αποδοχές του να διαμορφώνονται στα 1.012 ευρώ μεικτά.

Το δύσκολο στοίχημα των 1.500 ευρώ

Μεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί η επίτευξη του στόχου για μέσο μεικτό μισθό 1.500 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα έως το 2027.

Σήμερα, ο μέσος μισθός διαμορφώνεται στα 1.362 ευρώ μεικτά (1.205 ευρώ καθαρά), γεγονός που σημαίνει ότι μέσα σε διάστημα περίπου ενός έτους θα απαιτηθούν αυξήσεις σημαντικά υψηλότερες από τον πληθωρισμό.

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου θα διαδραματίσει η ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, με στόχο η κάλυψη των εργαζομένων να αυξηθεί από το σημερινό περίπου 30% στο 80%.

Πρόγραμμα ΔΥΠΑ με μισθό πάνω από 1.000 ευρώ – Δικαιούχοι

Ήδη περισσότεροι από 400.000 εργαζόμενοι καλύπτονται από νέες συλλογικές συμβάσεις σε κλάδους όπως:

ο τουρισμός,

η εστίαση,

η αρτοποιία,

η βιομηχανία ζαχαρωδών,

οι τεχνολόγοι και επιστήμονες τροφίμων.

Οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν υπό πίεση

Παρά τις αυξήσεις στις ονομαστικές αποδοχές, οι επιστημονικές μελέτες καταγράφουν ότι η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων δεν έχει ανακάμψει ουσιαστικά.

Ειδικότερα:

Οι ασφαλιστικές εισφορές και η φορολογία μειώνουν σημαντικά το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων.

Οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν μόλις κατά 0,3% την περίοδο 2019-2025, ενώ παραμένουν χαμηλότεροι κατά 1,3% σε σχέση με το 2021.

Το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε βασικούς τομείς, όπως η εκπαίδευση, η δημόσια υγεία, η κοινωνική μέριμνα, το εμπόριο και η εστίαση, τα πραγματικά ωρομίσθια εξακολουθούν να υπολείπονται των επιπέδων του 2009.

Η εικόνα για το 2027

Το επόμενο έτος αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την αγορά εργασίας, καθώς θα συνδυαστούν:

η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού,

οι αυξήσεις από τις τριετίες,

η διεύρυνση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας,

και οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση των πραγματικών αποδοχών.