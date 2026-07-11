Κατώτατος μισθός: Πότε εξετάζεται να αυξηθεί

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Έρχεται νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό: Πότε - Τα σενάρια

Τι εξετάζει η κυβέρνηση για τους μισθούς – Σενάριο έκτακτης αύξησης του κατώτατου μισθού στις αρχές του 2027, νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Το σενάριο για κατώτατο κοντά στα 1.000 ευρώ

Το βασικό σενάριο που συζητείται αφορά νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα μπορούσε να τον φέρει κοντά στο όριο των 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν και πιο «γενναιόδωρες» εισηγήσεις που προτείνουν ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, με υπέρβαση του συγκεκριμένου ορίου.

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Τι ισχύει σήμερα

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από την 1η Απριλίου 2026 κατά 4,55%.

Έτσι, διαμορφώθηκε από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ, μετά την εισήγηση του ΚΕΠΕ προς την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως και τη σχετική διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους, την Τράπεζα της Ελλάδας και επιστημονικά ινστιτούτα.

Γιατί αλλάζει η συζήτηση

Η προηγούμενη αύξηση είχε βασιστεί στην πρόβλεψη ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρούσε περαιτέρω, κοντά στο 2,2% για το 2026.

Ωστόσο, τα νεότερα στοιχεία έχουν αλλάξει την εικόνα, καθώς ο μέσος πληθωρισμός στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 κινείται κοντά στο 4%, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδας αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της, κάνοντας λόγο για πληθωρισμό 3,8%.

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Η πίεση στις τιμές θεωρείται ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους επανέρχεται η συζήτηση για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με το powergame.

Αν επιβεβαιωθεί το δυσμενές σενάριο για πληθωρισμό 4,5%, τότε η αύξηση που δόθηκε τον Απρίλιο ενδέχεται να έχει απορροφηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ακρίβεια μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, η διαδικασία για την επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού θα έπρεπε κανονικά να ξεκινήσει στις αρχές Ιανουαρίου 2027.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωνόταν στα τέλη Μαρτίου, ώστε η νέα κυβερνητική απόφαση να εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου 2027.

Η επίσπευση της αύξησης συνδέεται τόσο με τις οικονομικές πιέσεις όσο και με τις πολιτικές εξελίξεις.

Καθώς παραμένει στο προσκήνιο το σενάριο εθνικών εκλογών την άνοιξη του 2027, θεωρείται πολιτικά σύνθετο να διεξαχθεί διαβούλευση για τον κατώτατο μισθό μέσα σε προεκλογική περίοδο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος υπάρχουν φωνές που θεωρούν ότι θα ήταν προτιμότερο η κυβέρνηση να οδηγηθεί στις κάλπες έχοντας ήδη προχωρήσει σε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

Μάλιστα, οι εισηγήσεις αυτές φέρονται να συνδέουν τη νέα αύξηση με την ανάγκη να είναι αισθητά μεγαλύτερη από εκείνη που εφαρμόστηκε τον Απρίλιο του 2026.

Ένας ακόμη παράγοντας που εξετάζεται είναι η εφαρμογή του νέου πλαισίου αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού.

Ο νόμος Κεραμέως του 2024 προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2028 η αναπροσαρμογή θα γίνεται βάσει μαθηματικού τύπου. Έτσι, μια αύξηση τον Ιανουάριο του 2027 θα «κουμπώνει» χρονικά πιο ομαλά με την επόμενη αύξηση του 2028.

Προς το παρόν, το σενάριο της έκτακτης αύξησης δεν αποτελεί οριστική απόφαση, αλλά φαίνεται να κερδίζει έδαφος μέσα στις κυβερνητικές διεργασίες.

Οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την πορεία του πληθωρισμού, τις δημοσιονομικές δυνατότητες και το πολιτικό χρονοδιάγραμμα των επόμενων μηνών.

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, το βασικό ζήτημα είναι αν η αύξηση των 920 ευρώ θα αποδειχθεί επαρκής απέναντι στην άνοδο των τιμών.

Αν οι πληθωριστικές πιέσεις συνεχιστούν, η συζήτηση για νέα αύξηση στις αρχές του 2027 αναμένεται να παραμείνει στο επίκεντρο, με το όριο των 1.000 ευρώ να λειτουργεί πλέον ως βασικό σημείο αναφοράς.