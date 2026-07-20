Καιρός: Ραγδαία αλλαγή μετά τον καύσωνα – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

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Ισχυρή μεταβολή του καιρού αναμένεται στην Ελλάδα, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενισχυμένους βοριάδες και πιθανές τοπικές καταιγίδες.

Καιρός: Σημαντική αλλαγή αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες κινούνται από τη βόρεια Ευρώπη προς τα Βαλκάνια και την ανατολική Μεσόγειο, τερματίζοντας το παρατεταμένο κύμα έντονης ζέστης.

Η μεταβολή θα αρχίσει να γίνεται αισθητή από τα μέσα της εβδομάδας, ενώ η κορύφωση της δροσιάς τοποθετείται την Παρασκευή και το Σάββατο. Παράλληλα, προβλέπονται ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι, χαμηλότερες νυχτερινές θερμοκρασίες και αυξημένη αστάθεια σε αρκετές περιοχές.

Απότομη αλλαγή μετά τις υψηλές θερμοκρασίες

Η νέα εικόνα του καιρού συνδέεται με την ανάπτυξη βαθιού αυλώνα ψυχρών αερίων μαζών, ο οποίος κατευθύνεται από τη βόρεια Ευρώπη προς νοτιότερες περιοχές.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, η ψυχρότερη αέρια μάζα θα επηρεάσει σταδιακά και την Ελλάδα, προκαλώντας αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας σε σχέση με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές των προηγούμενων ημερών.

Έως 10 με 12 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα

Στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, η θερμοκρασία εκτιμάται ότι μπορεί να βρεθεί έως και 10-12 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα της εποχής στα νότια Βαλκάνια, στη νότια Ιταλία και στην Ελλάδα.

Η απόκλιση θεωρείται ιδιαίτερα μεγάλη για το τέλος Ιουλίου και αναμένεται να επηρεάσει τόσο τις μέγιστες όσο και τις ελάχιστες θερμοκρασίες. Ακόμη και στις θερμότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, ο υδράργυρος προβλέπεται να παραμείνει αισθητά χαμηλότερα από τα επίπεδα του πρόσφατου καύσωνα.

Ενίσχυση των βοριάδων και πτώση τη νύχτα

Οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν από την Τετάρτη έως και το Σάββατο, λόγω της αυξημένης βαροβαθμίδας ανάμεσα στη δυτική και την ανατολική Ευρώπη.

Οι βόρειες ροές θα συμβάλουν στη διατήρηση των χαμηλότερων θερμοκρασιών, ενώ οι νύχτες θα γίνουν αισθητά πιο δροσερές. Σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, κυρίως μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, οι ελάχιστες τιμές ενδέχεται να υποχωρήσουν στους 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Πού υπάρχει πιθανότητα καταιγίδων

Η επαφή των ψυχρότερων αερίων μαζών με τη θερμότερη ατμόσφαιρα πάνω από την κεντρική Μεσόγειο και το νότιο Αιγαίο αναμένεται να ενισχύσει την αστάθεια.

Από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, στα ηπειρωτικά και πρόσκαιρα σε περιοχές του νότιου Αιγαίου. Οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές, χωρίς όμως να θεωρείται ότι θα περιορίσουν ουσιαστικά τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς που έχει διαμορφωθεί από την παρατεταμένη ξηρασία και τις ακραίες θερμοκρασίες.

Ανάσα δροσιάς έως το Σαββατοκύριακο

Η μεταβολή χαρακτηρίζεται ως η πιο ουσιαστική περίοδος δροσιάς του φετινού καλοκαιριού, μετά τις ημέρες κατά τις οποίες η θερμοκρασία ξεπέρασε κατά τόπους τους 40 βαθμούς.

Η πτώση του υδραργύρου και οι χαμηλότερες νυχτερινές θερμοκρασίες αναμένεται να προσφέρουν σημαντική ανακούφιση σε κατοίκους και επισκέπτες. Το δροσερό μοτίβο φαίνεται ότι θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Με πληροφορίες από severe-weather.eu