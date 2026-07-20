ΔΕΘ – «Κλειδώνει» το πακέτο μέτρων: Τα σενάρια για συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και ενοίκια

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Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας φαίνεται πως βρίσκεται το πακέτο μέτρων που προετοιμάζει η κυβέρνηση για τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό επιτελείο να έχει ήδη παρουσιάσει στον πρωθυπουργό τις βασικές παρεμβάσεις και το δημοσιονομικό τους αποτύπωμα.

ΔΕΘ– Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, το συνολικό ύψος των μέτρων προσεγγίζει τα 1,9 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει φοροελαφρύνσεις, παρεμβάσεις για συνταξιούχους και μισθωτούς, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, με στόχο την άμβλυνση των αντιδράσεων που έχουν προκληθεί από το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται περιλαμβάνονται:

Κλιμακωτή μείωση της προκαταβολής φόρου για επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Διορθωτικές παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα για περίπου 670.000 αυτοαπασχολούμενους.

Σταδιακή κατάργηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος τα επόμενα χρόνια.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα.

Νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Εξέταση μείωσης του φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη από το 22% στο 20%.

Τι εξετάζεται για μισθωτούς και συνταξιούχους

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις παρεμβάσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς η ακρίβεια και ο πληθωρισμός εξακολουθούν να πιέζουν τα διαθέσιμα εισοδήματα.

Για τον κατώτατο μισθό, τα σενάρια που εξετάζονται προβλέπουν αύξηση που θα μπορούσε να οδηγήσει τις αποδοχές στα 1.000 ευρώ έως το 2027, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο των 950 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του ετήσιου επιδόματος από τα 300 στα 400 ευρώ, ενώ επανεξετάζονται και ζητήματα όπως η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να καταργηθεί η προσωπική διαφορά, εξέλιξη που θα επιτρέψει σε περίπου 400.000 συνταξιούχους να λαμβάνουν τις ετήσιες αυξήσεις.

Στο επίκεντρο το στεγαστικό

Το στεγαστικό αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς άξονες των κυβερνητικών εξαγγελιών στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξετάζονται:

Νέες παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ.

Φορολογικά κίνητρα για τα εισοδήματα από ενοίκια.

Δημιουργία νέου προγράμματος τύπου «Σπίτι μου ΙΙΙ».

Κίνητρα για τη διάθεση περισσότερων ακινήτων στη μακροχρόνια μίσθωση.

Μέτρα για την επιστροφή κλειστών κατοικιών στην αγορά.

Μάλιστα, οι φοροελαφρύνσεις προς τους ιδιοκτήτες φαίνεται να συνδέονται με προϋποθέσεις, όπως η δήλωση των πραγματικών μισθωμάτων και η σύναψη μακροχρόνιων συμβολαίων.

Οι τελικές αποφάσεις τον Σεπτέμβριο

Παρά το γεγονός ότι ο βασικός κορμός των μέτρων έχει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, διαμορφωθεί σε τεχνικό επίπεδο, οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών, των φορολογικών εσόδων, του τουρισμού και του πληθωρισμού έως τα τέλη Αυγούστου.

Έτσι, το πακέτο της φετινής ΔΕΘ αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά και οικονομικά ορόσημα της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα, με τις τελικές ανακοινώσεις να αναμένονται τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη.