Ανησυχία για νέο κύμα αυξήσεων στο ρεύμα: Το φυσικό αέριο κρατά ψηλά τις τιμές ενέργειας

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Νέα ανησυχία προκαλεί η πορεία των τιμών στην αγορά ενέργειας, καθώς το φυσικό αέριο εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας έντονες πιέσεις στη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ότι οι τιμές θα επέστρεφαν στα επίπεδα πριν από την ενεργειακή κρίση, οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά δείχνουν ότι το κόστος παραμένει αυξημένο, ενώ η αυξημένη καλοκαιρινή ζήτηση και η χαμηλή παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές εντείνουν την αβεβαιότητα.

Παράγοντες της αγοράς και πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι προς το παρόν δεν εξετάζονται μέτρα στήριξης, όπως νέες επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι το ενεργειακό περιβάλλον παραμένει εύθραυστο και απαιτεί συνεχή αξιολόγηση.

Το φυσικό αέριο παραμένει σε υψηλά επίπεδα

Η βασική αιτία ανησυχίας εντοπίζεται στη διατήρηση των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο δείκτης αναφοράς TTF, που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της τιμής του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, όχι μόνο δεν επέστρεψε στα προπολεμικά επίπεδα, αλλά συνεχίζει να κινείται μεταξύ 48 και 49 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ πρόσφατα έφτασε ακόμη και στα 50,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας υψηλό ενός μήνα.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα και την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι μονάδες φυσικού αερίου εξακολουθούν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος, σύμφωνα με το insider.

Αυξημένη ζήτηση και μειωμένη παραγωγή από ΑΠΕ

Στην επιβάρυνση της αγοράς συμβάλλει και η εποχική αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη τουριστική κίνηση έχουν ανεβάσει τη ζήτηση κατά περίπου 20% τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες.

Την ίδια στιγμή, η χαμηλότερη παραγωγή από αιολικά πάρκα περιορίζει τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, ενώ κατά τις βραδινές ώρες αποσύρονται και τα φωτοβολταϊκά από το σύστημα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης να καλύπτεται από ακριβότερες μονάδες παραγωγής που λειτουργούν με φυσικό αέριο.

Τι εκτιμά το ΥΠΕΝ

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η εικόνα χαρακτηρίζεται ανησυχητική, χωρίς όμως να δικαιολογεί, προς το παρόν, έκτακτες παρεμβάσεις.

Όπως επισημαίνεται, η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η συνεχής παρακολούθηση της αγοράς και η σωστή αξιολόγηση των δεδομένων, ενώ δεν βρίσκεται στο τραπέζι η επαναφορά επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι οι πιέσεις δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, αλλά καταγράφονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη κατανάλωση προκαλούν αντίστοιχα προβλήματα.

Γιατί το φυσικό αέριο καθορίζει τις τιμές του ρεύματος

Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, το φυσικό αέριο επηρεάζει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας με δύο τρόπους.

Ο πρώτος αφορά το ίδιο το κόστος αγοράς του καυσίμου.

Ο δεύτερος σχετίζεται με το ποσοστό συμμετοχής των μονάδων φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη αξιοποίησης αυτών των μονάδων, τόσο μικρότερος είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ τους και τόσο δυσκολότερο γίνεται να υποβληθούν χαμηλότερες προσφορές στη χονδρική αγορά.

Αντίθετα, όταν μεγαλύτερο ποσοστό της ζήτησης καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μειώνεται η χρήση φυσικού αερίου, ενισχύεται ο ανταγωνισμός και περιορίζονται οι ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Ανησυχία για τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Ένας ακόμη παράγοντας που προβληματίζει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι η πορεία των αποθεμάτων φυσικού αερίου ενόψει του επόμενου χειμώνα.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, τα επίπεδα αποθήκευσης παραμένουν περίπου στο 50%, ενώ χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και το Βέλγιο βρίσκονται ακόμη χαμηλότερα.

Η χαμηλή αποθήκευση αποδίδεται στο γεγονός ότι οι σημερινές τιμές του φυσικού αερίου είναι υψηλότερες από τις τιμές των συμβολαίων για τον χειμώνα, γεγονός που δεν δημιουργεί οικονομικό κίνητρο για την αγορά και αποθήκευση του καυσίμου.

Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, προκειμένου να αξιολογούνται διαρκώς τα αποθέματα και οι πιθανές επιπτώσεις στην ενεργειακή επάρκεια.

Μειώθηκαν οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας

Η περιορισμένη παραγωγή από αιολικά πάρκα έχει επηρεάσει και τις διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προς γειτονικές χώρες έχουν μειωθεί σημαντικά, περιορίζοντας το πλεονέκτημα που είχε η Ελλάδα όταν διέθετε περίσσεια φθηνής «πράσινης» ενέργειας.

Πλέον, οι διασυνδέσεις λειτουργούν κυρίως με βάση τον κανόνα της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τις φθηνότερες προς τις ακριβότερες αγορές, οδηγώντας σταδιακά σε σύγκλιση των τιμών.

Παραμένει η αβεβαιότητα για την πορεία της αγοράς

Παρά την αυξημένη ανησυχία, οι αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι δεν μπορεί ακόμη να προεξοφληθεί νέα ενεργειακή κρίση ή σημαντική επιδείνωση της κατάστασης.

Η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί από μια σειρά παραγόντων, όπως η εξέλιξη των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου, η παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι καιρικές συνθήκες, η ζήτηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αλλά και η πορεία αναπλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθεμάτων ενόψει του χειμώνα.

Για τον λόγο αυτό, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, η αγορά ενέργειας παραμένει σε φάση στενής παρακολούθησης, χωρίς να αποκλείονται νέες εξελίξεις τους επόμενους μήνες.