Μητσοτάκης: Τι ανακοίνωσε για βενζίνη και ντίζελ

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Έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης έως το τέλος Αυγούστου προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη Βουλή στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού», απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια.

Όπως ανακοίνωσε, η μείωση στις τιμές των καυσίμων θα προκύψει έπειτα από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια, τα οποία –όπως είπε– δεσμεύτηκαν να συμβάλουν οικονομικά στη στήριξη των καταναλωτών. Ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά, ιδιαίτερα τους χαμηλόμισθους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους ενοικιαστές και τις οικογένειες με παιδιά. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πρόβλημα με στοχευμένες παρεμβάσεις, απορρίπτοντας, όπως είπε, τις «εύκολες λύσεις» και τις μη κοστολογημένες προτάσεις της αντιπολίτευσης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην πορεία της οικονομίας, σημειώνοντας ότι από το 2019 μέχρι σήμερα η ανεργία έχει μειωθεί σημαντικά, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από τα 650 στα 920 ευρώ, ενώ –όπως υποστήριξε– ο σωρευτικός πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης την περίοδο 2019-2025. Παράλληλα, έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και για περιορισμό της φοροδιαφυγής, στοιχεία που, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργούν τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για νέες παρεμβάσεις στήριξης.

Στην αντιπαράθεσή του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στις προτάσεις για επαναφορά της 13ης σύνταξης και μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, ζητώντας συγκεκριμένη κοστολόγηση των μέτρων. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να κατευθύνει τους διαθέσιμους πόρους σε στοχευμένες ενισχύσεις προς όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αντί για οριζόντιες παρεμβάσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρόσφατες συλλήψεις για την υπόθεση των εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, τονίζοντας ότι η σύλληψη των δραστών αποτελεί, όπως είπε, «την απάντηση της Δημοκρατίας στη βία» και κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να διατηρήσουν κοινό μέτωπο απέναντι στην τρομοκρατία