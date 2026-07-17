Στον αέρα η μεταφορά 16.500 μαθητών – Κατάθεση ερώτησης στη Βουλή

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Η Ράνια Θρασκιά, Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης και Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τη μεταφορά περισσότερων από 16.500 μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, η οποία βρίσκεται στον αέρα, μετά από την κήρυξη ως άγονου και του δεύτερου διαγωνισμού για την ανάθεση των σχολικών δρομολογίων.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, ανάμεσα στους μαθητές που κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς μεταφορά βρίσκονται περίπου 1.200 παιδιά με ειδικές ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και μαθητές που κατοικούν σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί κατά τη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, η αποτυχία των διαγωνισμών οφείλεται στο γεγονός ότι οι οικονομικοί όροι δεν ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος εκτέλεσης των δρομολογίων, καθώς ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης παραμένει αμετάβλητος εδώ και 13 χρόνια, παρά τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους.

Την ίδια ώρα, προκαλεί έντονο προβληματισμό το ότι ο τρίτος διαγωνισμός, ο οποίος αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές Αυγούστου, θα διεξαχθεί με τους ίδιους οικονομικούς όρους που οδήγησαν ήδη δύο φορές σε αδιέξοδο, εντείνοντας τον κίνδυνο να αποβεί και αυτός άγονος. Μια τέτοια εξέλιξη θα ανατρέψει τον προγραμματισμό χιλιάδων οικογενειών με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Κατόπιν τούτων, η βουλευτής ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς εάν προτίθενται να τροποποιήσουν άμεσα τις οικονομικές προϋποθέσεις του επικείμενου τρίτου διαγωνισμού, καθώς και ποια μέριμνα θα λάβουν σε περίπτωση που και αυτός αποβεί άγονος, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές της Θεσσαλονίκης θα μεταφέρονται κανονικά από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

• Εσωτερικών

• Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

• Υποδομών και Μεταφορών

• Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: «Στον “αέρα” η μεταφορά 16.500 μαθητών στη Θεσσαλονίκη μετά και τον δεύτερο άγονο διαγωνισμό»

Σε εκκρεμότητα εξακολουθεί να βρίσκεται η διασφάλιση της μεταφοράς περισσότερων από 16.500 μαθητών από και προς τις σχολικές μονάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, καθώς κηρύχτηκε άγονος και ο δεύτερος διαγωνισμός για την ανάθεση των σχολικών δρομολογίων. Ανάμεσά τους βρίσκονται περίπου 1.200 μαθητές με ειδικές ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και παιδιά που κατοικούν σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας στις 14/07/2026, δεν υπήρξε ενδιαφέρον από τους μεταφορείς ούτε στον δεύτερο διαγωνισμό, καθώς, όπως αναφέρουν, οι οικονομικές προϋποθέσεις δεν ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος εκτέλεσης των δρομολογίων. Όπως ειδικότερα έχει επισημανθεί, ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης βασίζεται σε αλγόριθμο που εφαρμόζεται εδώ και 13 χρόνια και δεν αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση του κόστους καυσίμων, συντήρησης, μισθολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, καθώς και την αποζημίωση των συνοδών των σχολικών λεωφορείων. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ήδη απευθυνθεί στα αρμόδια Υπουργεία, ζητώντας να αυξηθεί η αποζημίωση για το ελάχιστο δρομολόγιο, προκειμένου να καταστεί ελκυστική η συμμετοχή των λεωφορειούχων. Παρά τις προειδοποιήσεις αυτές, μέχρι σήμερα δεν έχει συντελεστεί καμία ουσιαστική αλλαγή.

Όπως έχει ανακοινωθεί, ακόμη και ο τρίτος διαγωνισμός που αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές Αυγούστου, δεν θα περιλαμβάνει μεταβολή των οικονομικών όρων που οδήγησαν ήδη δύο φορές σε αποτυχία της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, είναι απολύτως εύλογη η ανησυχία και ο τρίτος διαγωνισμός να αποβεί άγονος, διαταράσσοντας σημαντικά τον οικογενειακό προγραμματισμό περισσότερων από 32.000 γονέων, κηδεμόνων και φροντιστών.

Επειδή η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει σε όλους τους μαθητές την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στις σχολικές τους μονάδες, χωρίς εμπόδια.

Επειδή δύο διαδοχικοί διαγωνισμοί έχουν ήδη κηρυχθεί άγονοι, γεγονός που καταδεικνύει ότι το ισχύον πλαίσιο δεν εξασφαλίζει την έγκαιρη ανάθεση του έργου της μεταφοράς των μαθητών.

Επειδή η επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο να οδηγήσει εκ νέου στο ίδιο αποτέλεσμα.

Επειδή η Πολιτεία οφείλει να προλαμβάνει τέτοιου είδους αδιέξοδα πριν οι συνέπειες μετακυλιστούν στους μαθητές, στις οικογένειές τους και στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Προτίθενται να τροποποιήσουν άμεσα τις οικονομικές προϋποθέσεις του επικείμενου τρίτου διαγωνισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν οι λόγοι που οδήγησαν στην αποτυχία των δύο προηγούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών;

Ποια μέριμνα θα λάβουν σε περίπτωση που και ο τρίτος διαγωνισμός αποβεί άγονος, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 16.500 μαθητές της Θεσσαλονίκης θα μεταφέρονται κανονικά από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων, χωρίς να ανατραπεί ο προγραμματισμός χιλιάδων οικογενειών;